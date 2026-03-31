Berlin (ots) -Die PMG Presse-Monitor hat zur konstituierenden Sitzung des Zertifizierungsausschusses für die KI-Lizenz zur Pressespiegelerstellung eingeladen. In dem Gremium arbeiten Vertreterinnen und Vertreter der PMG, des Interessenverbands der Medienbeobachter (IVDM) sowie ein Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht zusammen.Der Ausschuss legt die Grundlagen für die zukünftige Zertifizierung von Medienbeobachtern und Agenturen im Zusammenhang mit der KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung fest. Ziel sind klare und transparente Qualitätsvorgaben für Dienstleister. Gleichzeitig stärkt die Initiative den Schutz journalistischer Qualitätsinhalte und fördert den verantwortungsvollen Einsatz moderner Technologien in der Medienbeobachtung.In der konstituierenden Sitzung verabschiedeten die Mitglieder die Geschäftsordnung sowie erste Verfahrensregeln. Der Zertifizierungsausschuss definiert künftig Kriterien, Verfahren und Qualitätsanforderungen für zertifizierte Dienstleister. Den Vorsitz übernimmt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG Presse-Monitor. Stellvertretender Vorsitzender ist Sebastian Rohwer, Vorstand des IVDM."Mit der Zertifizierung schaffen wir Transparenz für Auftraggeber und verlässliche Standards für Dienstleister", sagt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG Presse-Monitor.Sebastian Rohwer, Vorstand des IVDM, ergänzt: "Dies ist ein wichtiger Schritt, um den KI-Einsatz in der Medienbeobachtung für alle beteiligten Seiten rechtssicher zu gestalten."Vorläufig zertifizierte DienstleisterFolgende Medienbeobachter und Agenturen sind zunächst vorläufig zertifiziert und können von Kunden der PMG im Zusammenhang mit der KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung beauftragt werden:- AITASTIC Research & Consult AG- ARGUS DATA INSIGHTS Deutschland GmbH- CISION Germany GmbH- Landau Media GmbH & Co. KG- Meltwater Deutschland GmbH- Onclusive Media GmbH- Unicepta GmbHDie KI-Lizenz schafft Rechtssicherheit für KI-gestützte Arbeitsschritte bei der Erstellung und Bearbeitung von Pressespiegeln. Dazu zählen etwa das Zusammenfassen, Übersetzen oder Strukturieren von Berichterstattung in internen Systemen. Voraussetzung ist ein bestehender Pressespiegelvertrag mit der PMG.Weitere Informationen zur KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung: pressemonitor.de/ki-lizenz-pressespiegelerstellung.Über die PMG Presse-MonitorDie PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte über die PMG täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.Über den IVDMDer IVDM - Interessenverband der Medienbeobachter e. V. - setzt sich für faire Marktbedingungen, Medienvielfalt und Innovationskraft ein.Als Stimme der Branche führt der IVDM den Dialog mit Politik, Verwaltung und relevanten Institutionen. Mit Empfehlungen und Stellungnahmen bringt er die Perspektive der Branche in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse ein.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deOriginal-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32453/6246733