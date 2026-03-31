DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. März

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel) PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) März PROGNOSE: 50,3 zuvor: 49,0 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) März PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,5 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call) 07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vm/-2,3% gg Vj *** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025 *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +2.500 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,5% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q *** 14:30 CA/BIP Januar 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 55,1 zuvor: 57,7 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 87,5 zuvor: 91,2 *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar 18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Human Capital in a Time of Low Real Rates" Event 21:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event der Federalist Society *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (13:00 Earnings-Call) *** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft ===

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March 31, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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