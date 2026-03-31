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Dow Jones News
31.03.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. März

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. März 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März 
     Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel) 
     PROGNOSE: +1,8% gg Vj 
     zuvor:  +1,8% gg Vj 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar 
     PROGNOSE: -2,0% gg Vm 
     zuvor:  +2,2% gg Vm 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) März 
     PROGNOSE: 50,3 
     zuvor: 49,0 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) März 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  49,5 
  07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call) 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -1,0% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar 
     Importpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,1% gg Vm/-2,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 
  08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+1,1% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   +2.500 gg Vm 
     zuvor:     +1.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:   6,3% 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
     PROGNOSE: +1,8% gg Vj 
     zuvor:  +1,5% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,5% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q 
*** 14:30 CA/BIP Januar 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von 
     Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März 
     PROGNOSE: 55,1 
     zuvor:  57,7 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 
     PROGNOSE: 87,5 
     zuvor:  91,2 
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar 
  18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Human Capital in a Time of 
     Low Real Rates" Event 
  21:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event der Federalist Society 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (13:00 Earnings-Call) 
***   - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

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March 31, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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