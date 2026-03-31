Köln (ots) -Der Morgen bei WDR 4 erfindet sich neu! Mit zwei neuen Stimmen, neuem Namen und noch mehr Nähe zum Publikum startet ab 13. April "Der Schöne Morgen" bei WDR 4. Bastian Bender und Katharina te Uhle werden die Frühsendung im wöchentlichen Wechsel moderieren - jeden Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr."WDR 4 gibt ein Gefühl, zuhause zu sein", sagt Katharina te Uhle. WDR 4 sei da, wo die Menschen sind, und sie freue sich darauf, diese kennenzulernen. Bis vor kurzem moderierte te Uhle noch den Vormittag bei WDR 2. Das frühere Aufstehen bereitet ihr keine Sorgen: "Wenn ich morgens die Kaffeemaschine höre, den Kaffeeduft in der Nase habe und dann noch gute Musik im Radio läuft, habe ich richtig Spaß!"Auch Bastian Bender freut sich auf die neue Aufgabe: "Der Morgen ist meine Zeit: Ich werde wach und fange sofort an zu reden", erzählt er. "Zuhause wird das manchmal kritisch gesehen - im Radio ist es Grundvoraussetzung." Bender ist seit 2013 bei WDR 4 und moderierte zuletzt die Lokalzeit am Nachmittag. "Ich liebe NRW für so viele Dinge: "Meine" Schwebebahn zuhause in Wuppertal, die Geselligkeit im Sauerland, die endlosen Radwege am Niederrhein."Die beiden Neuen kennen und schätzen sich: "Bastian ist einer, dem die Menschen am Herzen liegen und der sich ehrlich interessiert", sagt te Uhle über Bender. Und Bender über te Uhle: "Sie sagt, was sie denkt und bleibt dabei immer sympathisch, ist ein unglaubliches Orga-Talent und kann praktisch alles - außerdem liebe ich ihren Kuchen".Menschen noch stärker im FokusUnterhaltsam und emotional, mit einem klaren Blick darauf, was die Menschen im Westen am Morgen bewegt: "Der Schöne Morgen" rückt sein Publikum noch stärker in den Fokus. Hierzu passt die Kennenlern-Aktion gleich zum Start: WDR 4 hat zahlreiche Hörerinnen und Hörer im Vorfeld nach ihren Lebensgewohnheiten und Hobbies befragt. Bender und te Uhle haben nun jeden Morgen 44 Sekunden Zeit, um mit einer Hörerin oder einem Hörer eine Gemeinsamkeit zu finden. Zu gewinnen gibt es das WDR 4-Starterset für einen schönen Morgen.Auch für die kommenden Monate haben die Programmschaffenden von WDR 4 eine Reihe von Überraschungen und Aktionen geplant.Bisherige Morgenmoderatoren bleiben WDR 4 erhaltenDie bisherigen Moderatorinnen und Moderatoren des Morgens bei WDR 4 bleiben den Hörerinnen und Hörern erhalten - mit ihnen gibt es ein Wiederhören in den Nachmittag- und Abendstrecken des Senders.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6246735