© Foto: Jose Luis Magana - FR159526 APTrump signalisiert Fortschritte im Iran-Krieg: Der Ölpreis fällt, Aktienfutures steigen. Laut einem Bericht der Wall Street Journal will Trump den Krieg beenden - selbst wenn die Straße von Hormus blockiert bleibt.Statt die nächste Eskalationsstufe einzuleiten, sendet US-Präsident Donald Trump plötzlich ein Signal der Zurückhaltung. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll der Präsident seinen Beratern mitgeteilt haben, dass er bereit sei, die militärischen Feindseligkeiten im Nahen Osten zu beenden - selbst wenn der Iran die Straße von Hormus nicht vollständig freigebe. Parallel dazu behauptete Trump, bei den "ernsten Gesprächen" mit dem Iran sei "großer Fortschritt" erzielt worden. …Den vollständigen Artikel lesen
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