EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien
Hamburg, den 31. März 2026 - Die Readcrest Capital AG ("Gesellschaft", ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Verträge über den vollständigen Verkauf ihres britischen Pflegeheimgeschäfts zu einem anfänglichen Kaufpreis von £ 44 Mio. (ca. EUR 50,6 Mio.) unterzeichnet hat, wobei unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Erlöse möglich sind.
Die Gesellschaft wird den Erlös zur Tilgung von Schulden, zum Erwerb kleinerer britischer Betreiber von häuslicher Pflege sowie für Investitionen in deutsche Immobilienprojekte verwenden.
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31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 67958022
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297670
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2297670 31.03.2026 CET/CEST