Wie so viele DAX-Werte fiel auch der Kurs der Deutschen Bank über Wochen nahezu ungebremst in die Tiefe. Doch jetzt werden Chartanalytiker wieder hellhörig. Denn es entsteht ein Muster, das auf einen Richtungswechsel hindeuten könnte. Seit Januar 2024 war die Aktie der Deutschen Bank von 12,33 auf knapp über 34 Euro Anfang Januar 2025 gestiegen. Das entsprach einem Plus von 177 Prozent - nahezu eine Verdreifachung. Doch seit Anfang Februar geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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