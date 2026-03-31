Nachdem der Kurs der Circle-Aktie zuletzt massiv unter Druck geraten ist und innerhalb kurzer Zeit rund -35% verloren hat, sorgt die regulatorische Unsicherheit im Stablecoin-Sektor für starke Verunsicherung. Auslöser war eine geplante Gesetzesänderung, die zentrale Geschäftsmodelle unter Druck setzt und eine Verkaufswelle auslöste. Die Dynamik bleibt hoch, während wichtige Unterstützungen in den Fokus rücken. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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