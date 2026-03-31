Nachdem der Kurs der Micron-Aktie in den vergangenen zwei Wochen massiv unter Druck geraten ist und -32% vom jüngsten Hoch verloren hat, kippt die Stimmung im Halbleitersektor spürbar. Trotz starker Geschäftszahlen reagiert der Markt zunehmend nervös auf neue Entwicklungen im KI-Bereich. Die Abwärtsdynamik hat sich deutlich beschleunigt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Micron-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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