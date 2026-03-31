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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PETE HEGSETH - Ein Broker für US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen in den Wochen vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran versucht, eine große Investition in bedeutende Rüstungsunternehmen zu tätigen. Hegseths Broker bei Morgan Stanley habe im Februar Blackrock kontaktiert, um eine Investition in Millionenhöhe in den Defense Industrials Active ETF des Vermögensverwalters zu tätigen, sagten die Personen - kurz bevor die USA militärische Maßnahmen gegen Teheran einleiteten. Die Anfrage im Namen des prominenten potenziellen Kunden sei intern bei Blackrock gemeldet worden, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Nach der Veröffentlichung des Berichts der Financial Times schrieb Sean Parnell, Chefsprecher des Pentagons, auf X: "Diese Behauptung ist völlig falsch und frei erfunden. Weder Minister Hegseth noch einer seiner Vertreter haben Blackrock bezüglich einer solchen Investition kontaktiert." (Financial Times)

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March 31, 2026 00:42 ET (04:42 GMT)

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