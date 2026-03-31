Rohstoff-Boom trifft Rekord-Bohrungen: Steht diese Aktie vor der nächsten Rally?

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Wir befinden uns mitten im goldenen Zeitalter der Rohstoffe, in dem die Welt hungriger denn je nach strategischen Metallen ist.

Inmitten dieses gigantischen Booms positioniert sich Power Metallic Mines als ein Akteur, der das Potenzial hat, die Branche nachhaltig zu prägen. Während die Märkte weltweit nach stabilen Quellen für Kupfer, Gold und Platingruppenmetalle suchen, liefert dieses Unternehmen aus Quebec Ergebnisse am laufenden Band. Die jüngsten Entdeckungen in der Lion-Zone grenzen an eine Sensation und lassen Investoren aufhorchen. Trotz dieser Erfolge bietet der aktuelle Aktienkurs nach einer technischen Korrektur eine Einstiegsgelegenheit, die man vielleicht selten zweimal bekommt. Wer den Anschluss an den Rohstoff-Boom nicht verlieren will, sollte jetzt genau hinschauen, denn die Weichen für den nächsten großen Aufwärtstrend sind gestellt. Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, ökologischem Bewusstsein und phänomenalen Gehalten macht Power Metallic zu einem Namen, den man sich merken muss.

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Das neue Zeitalter der Rohstoffe

Die Weltwirtschaft wandelt sich in einem Tempo, das wir so noch nicht erlebt haben. Rohstoffe erleben momentan einen absoluten Boom, der weit über eine kurzfristige Modeerscheinung hinausgeht. Es ist der Beginn eines neuen Rohstoffzeitalters, getrieben durch die globale Energiewende und den unstillbaren Bedarf an technologischen Schlüsselkomponenten. In dieser Ära sind Unternehmen wie Power Metallic Mines das Rückgrat des Fortschritts. Sie suchen und finden die Schätze, die unsere moderne Gesellschaft am Laufen halten. Dabei geht es nicht nur darum, irgendetwas aus dem Boden zu holen, sondern dies an den richtigen Orten und unter den richtigen Bedingungen zu tun. Power Metallic hat mit seinem Flaggschiff-Projekt NISK in Quebec einen Volltreffer gelandet, der in der Fachwelt bereits mit Legenden wie Norilsk verglichen wird. Es ist diese seltene Mischung aus Leidenschaft für die Exploration und der harten Realität exzellenter Daten, die das Unternehmen so besonders macht.

Die Lion-Zone: Wo Kupfer und Edelmetalle die Hauptrolle spielen

Wenn man über Power Metallic Mines spricht, kommt man an der Lion-Zone nicht vorbei. Hier zeigt sich die wahre Fülle des NISK-Projekts. Die jüngsten Nachrichten vom 10. März 2026 haben den Markt förmlich elektrisiert. Bohrloch 25-049 lieferte einen Abschnitt von 16,55 Metern mit unglaublichen 15,11% Kupfer-Äquivalent. Das ist nicht einfach nur ein guter Wert, es ist das beste Kupfer-Ergebnis, das jemals in der Lion-Zone erzielt wurde. Besonders beeindruckend ist dabei der Gehalt an reinem Kupfer, der allein bei über 10% lag. Aber Kupfer ist hier nur ein Teil der Geschichte. Die Lion-Zone glänzt durch eine polymetallische Vielfalt, die Gold, Silber und die wertvollen Platingruppenmetalle Palladium und Platin in den Fokus rückt. Diese Metalle sind die eigentlichen Stars des Portfolios. Zwar gibt es auch hohe und bedeutende Nickelvorkommen, doch die aktuelle Dynamik wird ganz klar von der beeindruckenden Kupfer- und Edelmetall-Mineralisierung getrieben. Die metallurgischen Tests bestätigen zudem, dass diese Schätze mit extrem hohen Raten von bis zu 98,9% für Kupfer und 85% für Gold gewonnen werden können, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts massiv untermauert.

Strategische Expansion und geologische Untersuchungen

Doch Power Metallic Mines ruht sich nicht auf den Lorbeeren eines einzelnen Bohrlochs aus. Die Meldung vom 3. März 2026 zeigt, dass das Team hinter dem Unternehmen die geologischen Strukturen immer besser versteht. Man hat erkannt, dass sich die hochgradigen Zonen entlang bestimmter Trends bewegen, die sowohl nach Osten als auch nach Westen weit über die bisher bekannten Grenzen hinausreichen. In Lion West und Lion East wurden bereits neue Sulfid-Vorkommen identifiziert, die den "Lion-Stil" widerspiegeln. Das bedeutet, dass wir es hier höchstwahrscheinlich nicht mit einem isolierten Vorkommen zu tun haben, sondern mit einem weit verzweigten System, das noch viele Überraschungen bereithält. Die Geologen des Unternehmens arbeiten mit großer Leidenschaft und Hingabe, um die Quelle dieser Kupfer-Mineralisierung zu finden. Jedes neue Bohrloch, wie etwa PML-26-067, das massives Kupfersulfid in geringer Tiefe durchteufte, liefert ein weiteres kleines Foto-Teil für das gesamte, große Bild. Die schiere Größe des Landpakets von mittlerweile über 330 km² bietet Raum für Jahrzehnte der Exploration.

Infrastruktur und Nachhaltigkeit

Ein Projekt ist immer nur so gut wie seine Anbindung, und hier spielt Power Metallic in einer eigenen Liga. Das NISK-Projekt liegt in der Nähe von Nemaska in Quebec, einer der sichersten und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. Direkt vor der Haustür befindet sich ein Umspannwerk von Hydro-Quebec, das günstigen und CO2-armen Strom liefert. Eine Autobahn, ein Flughafen und eine nahegelegene Stadt vervollständigen das Bild einer sehr guten Infrastruktur. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine kohlenstoffneutrale Quelle für kritische Mineralien zu werden. Durch die Nutzung von ultramafischem Abraum, der CO2 binden kann, setzt Power Metallic neue Maßstäbe im Umweltschutz. In einer Zeit, in der Investoren immer mehr Wert auf ESG-Kriterien legen, ist dieser Ansatz ein Vorteil. Es ist die Verbindung aus technischem Können und ökologischer Verantwortung, die das Unternehmen zukunftssicher und attraktiv macht.

Die kurze Chart-Analyse

Blickt man auf die Kursentwicklung der Aktie, erkennt man eine sehr gute Entwicklung - noch vor 2 Jahren lag die Aktie bei 0,20 CAD - und möglicherweise mit einem aktuell attraktiven Einstiegspunkt. Nachdem das Papier beim letzten Anstieg von einem Niveau bei 0,80 CAD gestartet war, katapultierte es sich in einer dynamischen Aufwärtsbewegung auf ein Verlaufshoch von 1,60 CAD. Solche Anstiege führen naturgemäß zu Gewinnmitnahmen, und so gab es zuletzt eine gesunde Korrektur zurück auf knapp 1,00 CAD. Genau hier liegt jedoch der Punkt für strategische Investoren. Bei der Marke von 1,00 CAD hat sich eine massive horizontale Unterstützung gebildet, die dem Kurs nun ein stabiles Fundament bietet und auch gut auf der Zeitachse abzulesen ist. Von dieser Basis aus könnte die Aktie nun neuen Anlauf nehmen. Das Ziel ist klar definiert. Es ist nichts geringeres als der Angriff auf das Allzeithoch, das Anfang 2025 knapp unter der Marke von 2,00 CAD markiert wurde. Angesichts der fundamentalen Stärke und der exzellenten Bohrergebnisse wirkt das aktuelle Kursniveau fast schon wie ein kleines Geschenk des Marktes. Es könnte sich somit eine der attraktivsten Einstiegschancen der letzten Monate bieten, bevor die nächste Welle die Aktie wieder in Richtung neuer Höhen treiben dürfte.

Erfolgt jetzt der Angriff aufs Allzeithoch? Quelle: LSEG vom 30.03.2026

Breit aufgestellt

Neben dem Fokus auf Quebec zeigt Power Metallic Mines auch eine gewisse internationale Präsenz. Durch die Beteiligung an Chilean Metals Inc. hält man indirekt Anteile an bedeutenden Liegenschaften in British Columbia und Chile. Besonders spannend ist jedoch das Engagement in Saudi-Arabien. Mit Power Metallic Arabia kontrolliert das Unternehmen die Jabal Baudan Explorationslizenz im Jabal Said Gürtel. Dieses Gebiet ist bekannt für seine hochgradigen Kupfer-Gold-Zink-Vorkommen und beherbergt Weltklasse-Minen. Diese Diversifizierung zeigt, dass das Management weit über den Tellerrand hinausblickt und bereit ist, Chancen dort zu ergreifen, wo sie sich bieten. Dennoch bleibt das Herzstück des Unternehmens ganz klar in Kanada, wo man mit NISK ein Projekt von Weltrang entwickelt. Die Leidenschaft, mit der das Team diese verschiedenen Standorte vorantreibt, ist in jeder Pressemitteilung erkennbar und gibt den Aktionären das Vertrauen, in ein wirklich gutes Unternehmen investiert zu sein.

Fazit: glänzende Zukunft

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Power Metallic Mines ein außergewöhnlich spannendes Unternehmen in einem noch spannenderen Marktumfeld ist. Die Fokussierung auf Kupfer, Gold, Silber und Platingruppenmetalle trifft den Nerv der Zeit und bedient die wichtigsten Industrien der Zukunft. Die Lion-Zone erweist sich als eine wahre Schatzkammer, deren Potenzial gerade wohl erst in Ansätzen begreifen wird. Mit den jüngsten Bohrrekorden und der geologischen Arbeit hat das Management bewiesen, dass es auch hält, was es verspricht.

Obwohl die Nickelvorkommen eine solide Basis bilden, sind es gerade die glänzenden Edelmetalle und das massive Kupfer, die das Herz der Investoren höher schlagen lassen. Das Unternehmen steht auf einem soliden Fundament aus guter Infrastruktur und einem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die aktuelle charttechnische Situation bietet möglicherweise eine Chance, sich in einem Unternehmen zu positionieren, das bereit ist, den nächsten großen Schritt zu machen. Power Metallic Mines ist auf einem guten Weg, sich von einem Explorer zu einem bedeutenden Produzenten zu entwickeln. Vielleicht hat die Reise zum nächsten Allzeithoch gerade erst wieder begonnen oder beginnt in Kürze.

Duncan Roy, VP, Investor Relations zum 18. IIF

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