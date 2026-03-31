Wien (ots) -Die Loyalität der Stromkunden in Österreich bröckelt: Laut der Simon-Kucher Energie-Studie steigt die Wechselwilligkeit auf ein neues Rekordhoch. Rund jeder Fünfte ist offen für einen Anbieterwechsel. Besonders hoch ist die Wechselabsicht bei Kundenbeziehungen unter zwei Jahren sowie bei Online-Anbietern und überregionalen Anbietern. Rund ein Drittel zieht hier einen Anbieterwechsel in Betracht. Preissensibilität ist zentral: 73 Prozent reagieren schon auf Preiserhöhungen abfünf Prozent. Aber auch Vertrauen ist ein Thema. Denn: Fast jede fünfte Person zweifelt an stabiler Stromversorgung.- Wechselwilligkeit auf Rekordniveau: 19 % der Kundschaft offen für Anbieterwechsel- Wechselabsicht bei Kundenbeziehungen unter zwei Jahren sogar bei 34 %- Wechselwilligkeit bei Online-Anbietern (34 %) und überregionalen Anbietern (31 %) besonders hoch- Frühe Wechselimpulse: 73 % der Kunden reagieren bereits bei Preiserhöhungen von 5-15 %- Angst vor Stromausfällen: Fast jede fünfte Person (18 %) zweifelt an stabiler StromversorgungLaut der Simon-Kucher Energie-Studie denkt fast jeder fünfte Stromkunde (19 Prozent) über einen Anbieterwechsel nach. "Die Wechselbereitschaft in Österreich erreicht ein neues Niveau", berichtet Thomas Haller, globaler Leiter der Chemicals, Energy und Base Materials Practice. "Die Kundenbindung in der Energiebranche erodiert sichtbar.""Die Energie-Loyalität bröckelt - und der Preis gibt den Ausschlag!""Kundenbindung im Strommarkt ist so fragil wie lange nicht", weiß auch Malte Trukenmüller, Senior Director in der Chemicals, Energy und Base Materials Practice. Besonders hoch ist die Wechselabsicht bei Kundenbeziehungen unter zwei Jahren (34 Prozent) sowie bei Online-Anbietern (34 Prozent) und überregionalen Anbietern (31 Prozent). "Die Energie-Loyalität bröckelt - und der Preis gibt den Ausschlag!""Unüberlegte Preiserhöhungen kosten Kundschaft"So basieren die Wechselimpulse vor allem auf Preissteigerungen. Laut der Simon-Kucher Energie-Studie reagiert die Mehrheit in Österreich (73 Prozent) tatsächlich bereits bei Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent. "Der Preis bleibt der zentrale Wechseltreiber. Deshalb sollten Versorger Preisanpassungen sehr sorgfältig gestalten, um unnötige Abwanderung zu vermeiden", erklärt Michael Kässer, Partner in der Chemicals, Energy und Base Materials Practice. "Beim Pricing braucht es Feingefühl!"Jede fünfte Person zweifelt an stabiler StromversorgungAllerdings geht es beim Thema Kundenbindung und Kundengewinnung auch um Vertrauen und Sicherheit. So gibt in der Energie-Studie fast jeder Fünfte (18 Prozent) an, geringes Vertrauen in eine stabile Stromversorgung zu haben. "Fast jede fünfte Person in Österreich zweifelt an einer sicheren Stromversorgung. Anbieter müssen diese Angst ernst nehmen und gezielt Vertrauen schaffen", so Konstantin Schaller, Partner in der Chemicals, Energy und Base Materials Practice.Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Die kompletten Ergebnisse für den Markt in Österreich stehen in Kürze zum Download zur Verfügung. Interviews können bereits jetzt angefragt werden.Über die Studie: Die Simon-Kucher repräsentative Energie Studie wurde im November 2025 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.000 Menschen aus Österreich wurden zu Energiepreisen, Stromanbietern, Stromnutzung, Wechselabsichten & Co. befragt.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comPressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 173 5381929E-Mail: linda.klein@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/6246743