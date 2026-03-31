© Foto: CNP/ADM - www.capitalpictures.comWenige Wochen vor dem Angriff auf den Iran soll ein Broker von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth einen millionenschweren Deal mit Rüstungsbezug angestoßen haben. Das Pentagon dementiert jedoch.Ein brisanter Bericht aus Washington: In den Wochen vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran soll ein Broker versucht haben, eine große Summe in führende Rüstungsunternehmen zu lenken - ausgerechnet auf Betreiben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen, wie Reuters meldet. Demnach kontaktierte der Broker von Morgan Stanley bereits im Februar BlackRock wegen einer möglichen Investition in …Den vollständigen Artikel lesen
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