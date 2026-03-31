The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2026
ISIN Name
DE000LB1DZC8 LBBW STUFENZINS 17/26
CH0127350376 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-26 410
FR0013065117 CM HOME LOAN SFH 15/26MTN
XS2465609191 BK MONTREAL 22/26 MTN
USY4907LAE21 KOREA EL.PWR 22/26 REGS
CH1175016091 MUENCH.HYP.BK.PF S.1986
XS1969593356 SHARJAH SUK. 19/26 MTN
DE000LB2BQB1 LBBW AD FESTZINS 22/26
CH1206367570 PFZ.SCHW.KTB 22/26
US500631AX49 KOREA EL.PWR 22/26 144A
XS2603552014 SUMIT.M.T.BK 23/26 MTN
US50065XAQ79 KOREA N.OIL 23/26 REGS
XS2601458602 SIEM.EN.FIN. 23/26
DE000LB3PEA7 LBBW FZA 23/26
DE000NLB4Q91 NORDLB 23/26
US780097BA81 NATWEST GROUP PLC 16/26
US731011AU68 POLEN 16/26
US45950VHX73 INTL FIN. CORP. 16/26 MTN
FR0013422623 EUTELSAT 19/27
DE000HLB4EC5 LB.HESS.THR.CARRARA04F/17
US105756BX78 BRAZIL 16/26
DE000A2LQPB3 STADT HAMBURG LSA A.2/26
US037411BJ37 APACHE 20/27
DE000NLB3AH6 NORDLB 20/26
XS1589806907 HEIDMATFINLU 17/26
XS2236340951 F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR
USY6142NAC21 MONGOLEI 20/26 REGS
CH0536893586 BK MONTREAL 20/26
USJ5S39RAC82 NTT FINANCE 21/26 REGS
US50066RAP10 KOREA N.OIL 21/26 MTN
USG5690PAB79 LSEG FINANCE 21/26 REGS
XS2328261263 AIA GROUP 21/UND. FLR
AT0000A2WVQ2 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2327414061 CAN.WH.GR.IN 21/26 REGS
XS2466408668 WORLD BK 22/26 MTN
US37045XEF96 GM FINANCIAL 23/26
AU3CB0298412 TOYOTA FIN. 23/26 MTN
DE000HEL0D96 LB.HESS.THR.CARRARA03A/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2026
ISIN Name
DE000LB1DZC8 LBBW STUFENZINS 17/26
CH0127350376 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-26 410
FR0013065117 CM HOME LOAN SFH 15/26MTN
XS2465609191 BK MONTREAL 22/26 MTN
USY4907LAE21 KOREA EL.PWR 22/26 REGS
CH1175016091 MUENCH.HYP.BK.PF S.1986
XS1969593356 SHARJAH SUK. 19/26 MTN
DE000LB2BQB1 LBBW AD FESTZINS 22/26
CH1206367570 PFZ.SCHW.KTB 22/26
US500631AX49 KOREA EL.PWR 22/26 144A
XS2603552014 SUMIT.M.T.BK 23/26 MTN
US50065XAQ79 KOREA N.OIL 23/26 REGS
XS2601458602 SIEM.EN.FIN. 23/26
DE000LB3PEA7 LBBW FZA 23/26
DE000NLB4Q91 NORDLB 23/26
US780097BA81 NATWEST GROUP PLC 16/26
US731011AU68 POLEN 16/26
US45950VHX73 INTL FIN. CORP. 16/26 MTN
FR0013422623 EUTELSAT 19/27
DE000HLB4EC5 LB.HESS.THR.CARRARA04F/17
US105756BX78 BRAZIL 16/26
DE000A2LQPB3 STADT HAMBURG LSA A.2/26
US037411BJ37 APACHE 20/27
DE000NLB3AH6 NORDLB 20/26
XS1589806907 HEIDMATFINLU 17/26
XS2236340951 F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR
USY6142NAC21 MONGOLEI 20/26 REGS
CH0536893586 BK MONTREAL 20/26
USJ5S39RAC82 NTT FINANCE 21/26 REGS
US50066RAP10 KOREA N.OIL 21/26 MTN
USG5690PAB79 LSEG FINANCE 21/26 REGS
XS2328261263 AIA GROUP 21/UND. FLR
AT0000A2WVQ2 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2327414061 CAN.WH.GR.IN 21/26 REGS
XS2466408668 WORLD BK 22/26 MTN
US37045XEF96 GM FINANCIAL 23/26
AU3CB0298412 TOYOTA FIN. 23/26 MTN
DE000HEL0D96 LB.HESS.THR.CARRARA03A/25
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