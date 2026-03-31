VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-03-30
|NL0009272749
|3938777.000
|380639751.00
|96.6391
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-03-30
|NL0009272772
|513000.000
|37166628.63
|72.4496
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-03-30
|NL0009272780
|360000.000
|30328511.37
|84.2459
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-03-30
|NL0009690239
|10160404.000
|386381751.25
|38.0282
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-03-30
|NL0009690247
|2208390.000
|37104777.48
|16.8017
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-03-30
|NL0009690254
|2426537.000
|29454054.53
|12.1383
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-03-30
|NL0010273801
|2681000.000
|50843543.11
|18.9644
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-30
|NL0010731816
|948000.000
|80910981.57
|85.3491
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-03-30
|NL0011683594
|136900000.000
|7151359108.22
|52.2378
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-30
|NL0010408704
|31603010.000
|1143396980.52
|36.1800
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-03-30
|NL0009272764
|318000.000
|19809373.74
|62.2936
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