Trotz Kurseinbruch überzeugt Uber mit starkem Kerngeschäft, wachsender Nutzerbasis und Chancen durch das autonome Fahren. Neue Partnerschaften stützen die langfristige Wachstumsperspektive. Seit ihrem Allzeithoch im September 2025 hat die Uber-Aktie fast ein Drittel ihres Wertes verloren. Hauptgrund dafür sind erneut aufkommende Sorgen der Investoren, dass autonome Fahrzeuge das Geschäftsmodell von Uber bedrohen könnten. Mit jeder positiven Meldung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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