© Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan CrosEin Insider-Kauf und neue Perspektiven auf KI treiben die Palo-Alto-Aktie nach oben und wecken neue Hoffnung für Cybersecurity-Aktien.Die Aktie von Palo Alto gehört aktuell zu den auffälligsten Gewinnern am US-Aktienmarkt. Mit einem Kursanstieg von rund fünf Prozent schloss die Aktie zuletzt bei 154,35 US-Dollar und setzte sich an die Spitze der Kursliste im S&P 500. Insider-Kauf sorgt für Vertrauensschub Im Mittelpunkt der jüngsten Kursbewegung steht eine Transaktion von CEO Nikesh Arora. Laut einer bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Meldung erwarb Arora erstmals seit November 2019 wieder Aktien seines eigenen Unternehmens. Insgesamt kaufte er 68.085 Anteile im Wert von rund 10 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE