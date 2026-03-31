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Pepeto nähert sich dem Binance Listing, und die Energie rund um dieses Projekt spiegelt, was sich rund um Dogecoin aufbaute in den Monaten, bevor es Millionäre schuf. Jede einzelne Runde füllt sich in Tagen, während der Bitcoin Preis bei 67.283 steht inmitten extremer Angst. Die Krypto News Daten zeigen: Die Wallets, die einsteigen, tragen On Chain Profile, die den Adressen entsprechen, die Ende 2020 still Dogecoin Positionen aufbauten, wie BeInCrypto dokumentiert.

Bitcoin Prognose April 2026: Was die Daten wirklich zeigen

Der Bitcoin Preis steht am 31. März bei 67.283 nach dem Handel in der 65.000 bis 72.000 Spanne durch den März. Die Bitcoin Prognose zeigt: Die Korrektur wirkt brutal von außen, doch die Zahlen unter der Oberfläche zeichnen ein anderes Bild. Der März brachte 1,13 Milliarden Dollar an ETF Gesamtzuflüssen und brach damit eine vierwöchige Abflussserie. Doch die letzte Woche drehte auf negativ mit 296 Millionen Abfluss, wie BeInCrypto bestätigt.

Die Exchange Whale Ratio sprang von 0,34 im Januar auf 0,79 bis zum 28. März. Das bedeutet: Die größten Bitcoin Wallets senden Coins zu Börsen im höchsten Tempo des gesamten Jahres. Die Bitcoin Prognose bestätigt: Das ist Distribution von oben, nicht Retail Panik. Historisch ist der April einer der besten Monate für die Bitcoin Prognose und den Bitcoin Preis mit einer durchschnittlichen Rendite von 33,4 Prozent. Doch Januar brach seinen historischen Trend bei minus 10 Prozent und Februar bei minus 14,8 Prozent. Die Bitcoin Prognose von Bernstein hält bei 150.000 bis 200.000. Strategy hält 762.099 BTC. Spot ETFs verbuchen über 56 Milliarden Dollar. Goldman prognostiziert zwei Zinssenkungen. Stablecoin Markt bei 316 Milliarden. Ethereum bei 2.044, XRP bei 1,35, BNB bei 646, Solana bei 83. Die Erholung formt sich, und die institutionelle Akkumulation beschleunigt sich. Trump verhandelt mit dem Iran, und die Risikoprämie sinkt. Kevin Warsh übernimmt im Mai den Fed Vorsitz. Die CLARITY Act Abstimmung nähert sich. Von 67.283 ist das ein Verdoppler bis Verdreifacher. Stark. Doch die Krypto News jedes vorherigen Zyklus liefern dieselbe Schlussfolgerung: Ein Verdoppler auf Bitcoin machte nie jemanden reich auf eine Art, die sie erinnern. Die Trades, die das taten, waren immer Meme Coins. Die Frage ist: In welchen Meme Coin sollte man jetzt investieren? Die gesamte Bitcoin Prognose zeigt Erholung. Genau diese Dynamik erklärt, warum Analysten direkt auf einen Vorverkauf namens Pepeto zeigen. Die Details folgen unten.

Pepeto baut den stärksten Fall als nächster Dogecoin: Derselbe Pepe Gründer, eine verifizierte Exchange, und 8,5 Millionen Dollar von erfahrenen Wallets

Die Art, wie Pepeto sich durch den Markt bewegt, spiegelt, wie Dogecoin vor seiner 10.000 Prozent Rallye reiste. Nur schneller. Und ohne einen einzigen Dollar bezahltes Marketing. Die Pepeto Community griff das Narrativ und trägt es über jeden Kanal, weil ein Meme Coin auf einer echten Exchange eine Geschichte ist, die sich von selbst schreibt. Man denke darüber nach: Ein Meme Coin mit einer echten Exchange dahinter, gebaut vom Gründer, der bereits einen 11 Milliarden Token schuf, und einem erfahrenen Binance Entwickler, der jahrelang Exchanges baute, die täglich Milliarden bewegen. Das hat es in der gesamten Krypto Geschichte nie zuvor gegeben. Nicht einmal ansatzweise. Der Pepe Gründer verwandelte einen Token in 11 Milliarden. Der erfahrene Binance Entwickler baute Exchanges, die täglich Milliarden bewegen. SolidProof verifizierte jeden einzelnen Pepeto Vertrag.

"DOGE schuf Millionäre ohne ein einziges Produkt hinter dem Namen. Pepeto baut auf diesem Blueprint mit einer vollständigen Exchange, die bereits läuft. Es den nächsten Dogecoin zu nennen, unterschätzt massiv, was hier tatsächlich passiert, weil die Werkzeuge dahinter gebaut sind, um alles zu übertreffen, was der Meme Coin Markt je produziert hat," sagte ein Krypto Analyst, der das Projekt verfolgt, laut Benzinga. Die Pepeto Community wächst mit jedem Tag. Über 8,5 Millionen Dollar flossen in den Pepeto Vorverkauf. Die Wallets im Pepeto Vorverkauf wissen, was nach dem Listing kommt.

Fazit

Die Suche nach der Bitcoin Prognose und dem Bitcoin Preis im April könnte die beste Entscheidung sein, die ein Portfolio dieses Jahr umschreibt. Die Suche, die zu einer großartigen Gelegenheit führt, jetzt zu investieren: Pepeto. Die aktuelle Bitcoin Prognose bestätigt: Die Wallets, die diesen Pepeto Vorverkauf füllen, sehen den nächsten Dogecoin in Pepeto Gestalt annehmen, weil kein anderes Projekt dieses Jahr diese Art organischer Aufmerksamkeit erzeugte, und kein Meme Coin jemals eine echte Exchange in ein Listing brachte. Pepeto tut das als Erster. Der nächste Dogecoin ist keine Frage mehr. Es ist Pepeto. Die Investoren, die ihre Position über die offizielle Pepeto Seite vor dem Binance Listing sicherten, verstehen: Vorverkäufe haben mehr Millionäre geschaffen als jeder andere Einstiegspunkt in der Krypto Geschichte. Doch die Stufen füllen sich schneller mit jeder Woche, der Pepeto Vorverkaufspreis steigt mit jeder Stufe, und das Fenster zum Pepeto Einstieg auf diesem Niveau schließt sich. Die offizielle Pepeto Seite ist noch offen.