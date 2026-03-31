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cyan AG gelingt Turnaround im Geschäftsjahr 2025 - weiteres profitables Wachstum für 2026 erwartet



31.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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cyan AG gelingt Turnaround im Geschäftsjahr 2025 - weiteres profitables Wachstum für 2026 erwartet Umsatz steigt um rund 30 % auf EUR 9,2 Mio.

Erfolgreicher Turnaround mit positivem EBITDA im Rahmen der Prognose (EUR 0,75 Mio. bis EUR 0,85 Mio.)

Internationalisierung des Geschäfts bei Steigerung der Endkundenbasis um 47 %

Markteinführung von cyan Guard 360

Ausblick 2026: weiteres Unternehmenswachstum bei positivem EBITDA erwartet München, 31. März 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, verzeichnete nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Unternehmenswachstum. Der Umsatz stieg um rund 30 % auf EUR 9,2 Mio. (2024: EUR 7,1 Mio.) und erreichte damit das obere Ende der prognostizierten Spanne von EUR 8,8 Mio. bis EUR 9,2 Mio. Das Wachstum wurde insbesondere von steigenden wiederkehrenden Umsätzen mit Bestands- und Neukunden getragen. Zugleich gelang dem Unternehmen der Turnaround auf Ergebnisebene. Nach vorläufigen Zahlen liegt das EBITDA innerhalb der prognostizierten Bandbreite von EUR 0,75 Mio. bis EUR 0,85 Mio.



Markus Cserna, CEO & CTO der cyan AG: "Das Jahr 2025 verlief für uns ausgesprochen erfolgreich. Wir haben nicht nur eine Reihe langfristiger operativer Erfolge mit unseren etablierten Cybersecurity-Lösungen erzielt. Auch haben wir unser Geschäft weiter internationalisiert und unsere Kundenbasis deutlich verbreitert. Darüber hinaus sprechen wir mit unserer neuen Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 eine neue Kundengruppe an: mittelständische Unternehmen, die zunehmend in den Fokus von Cyberangriffen rücken. Ihnen bieten wir einen einfach zu integrierenden und kostengünstigen Schutz vor digitalen Gefahren."



Operative Erfolge mit allen Cybersecurity-Lösungen

cyan setzte seine Wachstumsstrategie im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich weiter um. Mit der Orange Gruppe wurde der bestehende weltweite Gruppenvertrag um mindestens drei weitere Jahre verlängert. Über die Orange Gruppe wurden zudem neue Märkte in Rumänien, Moldawien sowie den französischen Überseedepartments Réunion und Mayotte erschlossen. Darüber hinaus gelang cyan mit der Kooperation mit dem lokalen Telekommunikationsanbieter Claro der Markteintritt in Lateinamerika sowie in Mittelamerika über eine Kooperation mit einem MVNO (Mobile Virtual Network Operator) in Mexiko. cyan hat zudem die Zusammenarbeit mit T-Mobile Polen um ein zusätzliches Cybersecurity-Angebot erweitert. Die operativen Fortschritte trugen maßgeblich zum Wachstum der Endkundenbasis bei. Diese wurde im Verlauf des Jahres 2025 um 47 % gesteigert.



Mit der Markteinführung der Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 spricht das Unternehmen darüber hinaus mittelständische Unternehmen als neue Zielgruppe an. Sie erhalten Zugang zu einem effektiven und kostengünstigen Schutz vor Phishing-Angriffen als erste Verteidigungslinie gegen Attacken von außen und Ergänzung zu gängigen Antivirus-Programmen. Als erster Anbieter führte Odido das Produkt in den Niederlanden ein, das seinen Nutzern digitalen Schutz in Echtzeit bietet. Über die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit CANCOM, dem führenden Digital Business Provider in der DACH-Region, wird cyan Guard 360 künftig verstärkt auch im Service-Provider-Segment positioniert. Zudem wurden weitere Vertriebspartnerschaften mit verschiedenen Partnern geschlossen.



Positive Geschäftsentwicklung für 2026 erwartet

cyan plant nach einem operativ sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Die in den vergangenen Jahren geschlossenen Kooperationen sowie die breite Neu- und Bestandskundenbasis bilden eine starke Ausgangslage für steigende, wiederkehrende Umsätze. Mit signifikanten Investitionen aus Eigenmitteln in die Weiterentwicklung der Cybersecurity-Lösungen sowie in den Ausbau des Vertriebs schafft cyan zudem zukunftsgerichtete Strukturen für weiteres Wachstum. Daraus sollen im Geschäftsjahr 2026 neue langfristig angelegte Kundenbeziehungen entstehen. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen weiterhin von der weltweit steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Cybersecurity-Lösungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet cyan daher ein weiteres Umsatzwachstum auf EUR 10,2 Mio. bis EUR 11,5 Mio. bei einem erneut positiven EBITDA.





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderem die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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