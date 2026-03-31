Syensqo SA: Syensqo releases its 2025 Annual Integrated Report

Press release Communiqué de presse

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Syensqo releases its 2025 Annual Integrated Report

Brussels, Belgium - March 31, 2026 - 08:30 CEST

Syensqo has published its 2025 Annual Integrated Report today. The report comprises the company's financial and sustainability statements, compliant with the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), and One Planet roadmap progress.

The 2025 annual integrated report is posted in the Financials and Sustainability Sections of the Syensqo website . A European Single Electronic Format (ESEF) as required by EU Regulation 2019/815 is also available for download.

Full press release available here.

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of more than 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

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Syensqo publie son rapport annuel intégré 2025

Bruxelles, Belgique - 31 mars 2026 - 8:30 CEST

Syensqo a publié aujourd'hui son rapport intégré annuel 2025. Le rapport comprend les états financiers et extra-financiers de l'entreprise, conformément à la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), ainsi que les progrès de la feuille de route One Planet.

Le rapport annuel intégré 2025 est publié dans la section financière et Développement durable sur le site de Syensqo . Il est également disponible en téléchargement au format électronique unique européen (ESEF), tel que requis par le règlement de l'UE 2019/815.

Le communiqué de presse complet est disponible ici.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d'informations sur www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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