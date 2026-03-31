Die Elektrifizierung von Liefer- und Logistikflotten stockt oft an der Ladeinfrastruktur am eigenen Depot. Begrenzte Netzkapazitäten, hohe Anschlussleistungen und lange Abstimmungen mit dem Netzbetreiber verzögern den Hochlauf. Gleichzeitig steigen Energiepreise und Netzentgelte, während Auftraggeber verlässliche Lieferzeiten und klare CO2'Reduktionsziele erwarten. Für Logistiker und KEP-Dienste wird Ladeinfrastruktur damit zu einem zentralen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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