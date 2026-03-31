Der Goldpreis startete zunächst ruhig in die neue Handelswoche, doch im Tagesverlauf kam wieder Bewegung in den Markt. Zwischen starkem Dollar, geopolitischen Risiken und weiterhin nervösen Aktienmärkten pendelten Gold und Silber deutlich. Auffällig bleibt: Rücksetzer werden weiterhin gekauft. Der Markt wirkt nervös aber stabil. Goldpreis 30.03.2026: Weiter hohe Volatilität zum Wochenstart Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Montag (30.03.2026). Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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