Der Konflikt im Nahen Osten führt uns eine bittere Wahrheit vor Augen: Ein moderner Krieg wird nicht mehr nur an Grenzen gewonnen, sondern 500 Kilometer darüber. Die jüngsten Angriffe auf Kommunikations-Infrastrukturen haben gezeigt, dass "Space Superiority" die Grundvoraussetzung für jede militärische Operation ist. Wir sehen derzeit eine beispiellose Mobilisierung von Kapital in Richtung orbitaler Aufklärung, GPS-Härtung und Anti-Satelliten-Abwehr. WIr haben Ihnen zwei Unternehmen rausgesucht, die von dieser Entwicklung profitieren. Wenn Sie Interesse haben unseren Trades zu folgen, können Sie die TB-Daily über diesen Link im Einzelabruf oder als Abonnement kaufen.
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