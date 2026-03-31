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Pyramid AG: Rekordauftragseingang im ersten Quartal 2026 - Reorganisation durch Closing des Verkaufs der asiatischen Tochtergesellschaften der faytech AG abgeschlossen



31.03.2026 / 08:56 CET/CEST

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Pyramid AG: Rekordauftragseingang im ersten Quartal 2026 - Reorganisation durch Closing des Verkaufs der asiatischen Tochtergesellschaften der faytech AG abgeschlossen Rekordauftragseingang im Pyramid-Konzern im ersten Quartal 2026 in Höhe von EUR 26,9 Mio. entspricht Steigerung von über 70 % gegenüber Vorjahresquartal

Vielzahl von Neukunden gewonnen

Verbesserung der durch hohe Komponentenpreise gebremsten Profitabilität im weiteren Verlauf des Jahres erwartet

Reorganisation abgeschlossen mit Fokus auf Europa und internationale Großkunden

Wechsel in das Mittelstandssegment m:access der Börse München München, 31.03.2026 - Der Vorstand der Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A41YDL0) gibt einen aktuellen Status zur operativen Lage des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete der Pyramid-Konzern einen Rekordauftragseingang in Höhe von EUR 26,9 Mio. und übertraf damit den bisherigen Rekordwert aus dem dritten Quartal 2024 in Höhe von EUR 25,7 Mio. Im Vorjahresquartal belief sich der Auftragseingang im Pyramid-Konzern noch auf EUR 15,7 Mio., die Steigerung des Auftragseingangs gegenüber dem Vorjahr beläuft sich damit auf über 70 %. Dieses Wachstum ist auch auf zahlreiche Neukundengewinne zurückzuführen und unterstreicht die Attraktivität des Angebotsportfolios für viele Marktteilnehmer. Der im Oktober 2025 vermeldete mehrjährige Rahmenvertrag zur Lieferung von KI-Servern hat hingegen bisher kaum zu diesem massiven Anstieg der Auftragseingänge beigetragen. Durch den starken Anstieg der Komponentenpreise - bei KI-Servern spielen auch die KI-Grafikkarten von Herstellern wie NVIDIA eine große Rolle - kam es bei diesem Rahmenvertrag bisher nur zu vereinzelten Abrufen des Großkunden. Somit ist allein aus diesem Rahmenvertrag weiterhin ein noch zu erteilendes Auftragsvolumen bis ins Jahr 2028 von mindestens EUR 100 Mio. zu erwarten. Damit hat sich die Anpassung der Strategie mit einem Fokus auf das europäische Server- und Storage-Geschäft sowie internationale Großkunden, darunter auch die unter der Marke AKHET verkauften KI-Server sowie Storage-Lösungen der Marke RNT, als richtig erwiesen. In etwa gleichbleibend zum Vorjahr haben sich die Auftragseingänge bei den Marken POLYTOUCH und faytech entwickelt. Peter Trosien, Chief Operating Officer (COO) der Pyramid AG, erläutert: "Pyramid wird im Markt als selbst in Krisenzeiten zuverlässiger Lieferant für leistungsfähige IT-Produkte wahrgenommen. Dies zeigt sich auch daran, dass wir mehr denn je aktiv von potenziellen Neukunden bei Ausschreibungen von großen Hardwareprojekten angesprochen werden." Reorganisation abgeschlossen mit Fokus auf Europa und internationale Großkunden Pyramid gibt zudem das Closing des Verkaufs der asiatischen Tochtergesellschaften der faytech AG im Zuge eines Management-Buy-outs durch das ehemalige Vorstandsmitglied Arne Weber bekannt. Nach Freigabe der Transaktion durch die Hausbank der Pyramid sind inzwischen auch alle anderen vertraglichen Closing-Bedingungen erfüllt. Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, erläutert hierzu: "Mit dem Closing der Transaktion schließen wir die Umstrukturierung unserer Unternehmensbeteiligungen erfolgreich ab. Damit können wir uns nun mit voller Kraft auf unser Wachstum im europäischen Markt und mit unseren internationalen Großkunden konzentrieren, wo wir stark positioniert sind und eine steigende Nachfrage nach unseren Produkten sehen." Neben dem Closing des Verkaufs der asiatischen Tochtergesellschaften wurde auch bei der Integration der RNT Rausch GmbH der ambitionierte Zeitplan eingehalten. Damit kommen die Synergien aus dem Erwerb der RNT wie geplant seit Anfang 2026 zum Tragen. "Durch die vollzogene Reorganisation und die erfolgreiche Akquise von Neukunden haben wir den Grundstein gelegt für ein mehrjähriges profitables Wachstum, auch wenn derzeit die Profitabilität des Kerngeschäfts durch den Preisschock an den Beschaffungsmärkten noch hinter unseren Zielvorstellungen zurückbleibt", erläutert Christian Damjakob, CFO der Pyramid AG, und ergänzt: "Die Erweiterung unserer Handlungsoptionen im Einkauf durch die geplante Umsetzung der beschlossenen Bezugsrechtkapitalerhöhung und den möglichen Zufluss von bis zu ca. EUR 8 Mio. ist ein wichtiger Faktor, bereits im weiteren Verlauf dieses Jahres auch bei der Profitabilität unsere Ziele zu erreichen. Die erzielten Kostensynergien durch die RNT-Integration werden wir weiter ausbauen." Wechsel in das Mittelstandssegment m:access der Börse München Als weitere Maßnahme notieren die Aktien der Pyramid AG bereits seit Februar 2026 im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Die Einbeziehung der Aktien im Segment Scale an der Börse Frankfurt endet am 30. April 2026. Die Einbeziehung in das Basic Board der Börse Frankfurt und der Handel der Aktien auf XETRA bleiben davon unberührt. Das Handelssegment m:access richtet sich gezielt an wachstumsstarke mittelständische Unternehmen und bietet ein investorenorientiertes Umfeld, dessen Transparenzanforderungen speziell auf die Bedürfnisse dieser Unternehmensphase zugeschnitten sind. Für Pyramid bietet der m:access damit das ideale Kapitalmarktumfeld, um die Wachstumsstrategie sichtbar zu begleiten und die Ansprache mittelstandsorientierter Investoren weiter zu stärken. "Im m:access werden wir den offenen und kontinuierlichen Dialog mit dem Kapitalmarkt aktiv fortführen und die Wachstumsstrategie sowie die Geschäftsentwicklung der Pyramid AG transparent kommunizieren. Das Segment bietet ein ideales Umfeld für unsere Kapitalmarktpräsenz und passt hervorragend zu unserem Profil als dynamisches Technologieunternehmen", ergänzt Andreas Empl. DISCLAIMER Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen WERBUNG dar. Eine Investitionsentscheidung betreffend die neuen Aktien der Pyramid AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierinformationsblatts betreffend das öffentliche Angebot von bis zu 5.766.968 neuen Aktien der Pyramid AG erfolgen, dessen Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") beantragt wurde. Das WIB wird nach erfolgter Gestattung voraussichtlich am 31. März 2026 kostenfrei im Internet auf der Website der Gesellschaft unter dem https://pyramid-ag.com/investor-relations/aktie/kapitalerhoehung erhältlich sein. Die Gestattung des WIB wird nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die BaFin zu verstehen sein. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des WIB erfolgen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. 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Mai 2026 in das Segment "Basic Board" sowie seit Februar 2026 in das Segment m:access der Börse München einbezogen (Börsenkürzel: M3B0, ISIN: DE000A41YDL0). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht - von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

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