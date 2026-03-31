Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Wyden integriert Krypto-Market-Maker Wincent in sein Liquiditätsnetzwerk



31.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Wyden integriert Krypto-Market-Maker Wincent in sein Liquiditätsnetzwerk Durch Integration wird erweiterter Zugang zu Kryptomarkt für Banken und Broker ermöglicht Zürich, Schweiz / Gibraltar - 31. März 2026 - Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, integriert Wincent, einen der weltweit bedeutendsten Hochfrequenz-Krypto-Market-Maker und Liquiditätsanbieter, in sein Liquiditätsnetzwerk. Wincent bietet umfassende und zuverlässige Liquidität über internationale Krypto-Börsen und außerbörsliche Handelsplätze. Die Algorithmen des Unternehmens stellen kontinuierlich Angebote auf beiden Seiten des Marktes bereit und gewährleisten so enge Spreads, geringe Slippage und Stabilität - selbst unter volatilen Marktbedingungen. Wincent wickelt täglich rund 500.000 Transaktionen mit einem Nominalvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar ab. Durch die Einbindung der Liquidität von Wincent profitieren die institutionellen Wyden-Kunden von einer erstklassigen Preisbildung und umfangreichen Orderbüchern für über 200 digitale Vermögenswerte und mehr als 17 globale Handelsplätze. Dies verbessert die Ausführungsmöglichkeiten für Banken und Broker, die mit digitalen Vermögenswerten handeln. Die Abwicklung erfolgt über die Echtzeit-Technologie "Smart Order Routing" von Wyden. Andy Flury, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Wyden, sagt: "Aufgrund seiner Größe und Expertise im Hochfrequenzhandel ist Wincent eine wichtige Ergänzung für unser Liquiditätsnetzwerk. Als einer der zehn weltweit führenden Market Maker bietet Wincent die Handelsbreite und Zuverlässigkeit, die unsere institutionellen Kunden benötigen. Diese Integration festigt die Position von Wyden als erste Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige Ausführung und Zugang zu den weltweit führenden Anbietern von Liquidität für digitale Vermögenswerte suchen." Boris Sebosik, Chief Business Development Officer bei Wincent, sagt: "Durch die Partnerschaft mit Wyden erweitert sich die Reichweite der Liquidität von Wincent auf ein breiteres Netzwerk, bestehend aus Banken und Brokern. Diese streben die Ausführung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auf institutionellem Niveau an. Durch die Kombination unserer Hochfrequenz-Market-Making-Fähigkeiten mit der Handelsinfrastruktur und dem intelligenten Order-Routing von Wyden erleichtern wir institutionellen Anlegern den Zugang zu hoher Liquidität, engeren Kursspannen und einer effizienteren Ausführung auf dem gesamten Markt für digitale Vermögenswerte."

Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/ Über Wincent Wincent ist ein führender Hochfrequenz-Market-Maker für Kryptowährungen und OTC-Liquiditätsanbieter mit Hauptsitz und Regulierung in Gibraltar. Wincent bietet selbst unter volatilen Marktbedingungen hohe Marktliquidität und wettbewerbsfähige Spreads. Mithilfe proprietärer Algorithmen ermöglicht der OTC-Desk von Wincent den Handel mit nahezu allen der 10.000 führenden Kryptowährungen, einschließlich liquiden und locked Token. Kunden können direkt über Telefon und Chat, FIX-API, Click-Trade über eine grafische Benutzeroberfläche und verschiedene außerbörsliche Plattformen auf die Liquidität von Wincent zugreifen oder indirekt über Marktvermittler und Prime Broker. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wincent.com/ Kontakt Wyden Wyden AG

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