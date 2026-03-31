Ludwigshafen (ots) -Ständige Überforderung und anhaltende Kränkungen im Job erschöpfen die Berufstätigen in Deutschland. 61 Prozent schätzen ihr eigenes Burn-out-Risiko als mittel oder hoch ein. Damit bleibt die psychische Belastung im Arbeitsalltag seit 2022 auf hohem Niveau. Gleichzeitig belastet auch Unterforderung (Bore-out) viele Mitarbeitende, vor allem die unter 30-Jährigen. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Arbeiten 2025" der Pronova BKK, für die im Oktober 2025 bundesweit 1.230 Beschäftigte ab 18 Jahren befragt wurden.Viele Berufstätige fühlen sich nicht nur körperlich, sondern auch mental unter Druck. Jede*r Dritte hat im Job bereits selbst Erfahrung mit Burn-out gemacht. Bei Kolleg*innen haben 40 Prozent der Befragten diesen Zustand beobachtet.Vor allem strukturelle Faktoren belasten die Berufstätigen. 32 Prozent der Befragten geben an, dass eine unfaire oder unausgewogene Verteilung der Aufgaben mehr Stress auslöst als noch vor fünf Jahren. 26 Prozent der Befragten fühlen sich durch komplexe bürokratische und rechtliche Anforderungen unter Druck gesetzt. Ebenso viele stresst die ständige Erreichbarkeit. Beschäftigte in der Gen Z sind davon besonders stark betroffen."Burn-out entsteht schleichend, deshalb ist es so gefährlich", sagt Wirtschaftspsychologin und Resilienz-Trainerin Patrizia Thamm von der Pronova BKK. Warnsignale wie körperliche und emotionale Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen würden häufig ignoriert, ebenso eine verminderte Leistungsfähigkeit. "Wer über Wochen oder Monate mehrere dieser Signale bemerkt, sollte frühzeitig gegensteuern", warnt Thamm.Gen Z durch Unterforderung belastetNoch eine zweite Form psychischer Erschöpfung wirkt sich negativ auf den Arbeitsalltag von vielen Beschäftigten aus: Bore-out. Dieses Phänomen der anhaltenden starken Unterforderung oder Langeweile am Arbeitsplatz hat rund jede*r Zweite schon an sich selbst oder im Kollegenkreis beobachtet. Monotone Aufgaben oder fehlende Entwicklungsperspektiven demotivieren vor allem junge Erwerbstätige. 37 Prozent der unter 30-Jährigen haben Bore-out selbst erlebt, deutlich mehr als im Durchschnitt der Beschäftigten (26 Prozent)."Beide Phänomene sind Ausdruck derselben Dynamik. Einer Arbeitswelt, die extreme Anforderungen stellt und gleichzeitig an vielen Stellen Sinn entzieht", ordnet Patrizia Thamm die Ergebnisse ein. Im Arbeitsumfeld sollten Belastung aber auch Unterforderung offen angesprochen werden dürfen. Die Wirtschaftspsychologin sieht in dieser Transparenz eine der effektivsten Möglichkeiten, Burn-out und Bore-out vorzubeugen.Mehr Informationen zur Studie "Arbeiten 2025" finden Sie hier: pronovabkk.de/arbeiten2025 (http://www.pronovabkk.de/unternehmen/presse/studien/arbeiten-2025.html)Über die StudieFür die repräsentative Studie "Arbeiten 2025" der Pronova BKK wurden 1.230 Arbeitnehmer*innen ab 18 Jahren im Oktober 2025 online befragt. Die Befragung gibt einen Einblick, wie die Männer und Frauen Stress und Arbeitsklima wahrnehmen, wie sie mit Erkrankungen und Ausfallzeiten umgehen und über den Einsatz von KI im Berufsleben.Über die Pronova BKKMit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkund*innen können auf den ausgezeichneten Service und das Engagement der 1.500 Mitarbeitenden zählen. Seit über 200 Jahren gestaltet sie als Betriebskrankenkasse das Gesundheitssystem von morgen mit. Neben einfachen, schnellen und klaren Prozessen liegt der Fokus der Pronova BKK auf nachhaltigem Management.Pressekontakt:Nina RemorTel.: 0214 32296-2305Fax: 0214 32296-8305E-Mail: presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/6246817