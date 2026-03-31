Köln (ots) -Frau Werres, wie verändert sich die städtebauliche Entwicklung in Köln aktuell?Erika Werres: Köln wächst aus seiner bestehenden Struktur heraus. Gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen spürbar verschärft, steigende Baukosten, komplexere Verfahren und höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit.Umso wichtiger ist es, Quartiere so zu entwickeln, dass sie langfristig funktionieren. Es geht nicht nur darum, Wohnraum zu schaffen, sondern lebenswerte Nachbarschaften, die sich selbstverständlich in die Stadt einfügen und deren Qualität auch über Jahre hinweg Bestand hat.Herr Dr. Paschke, Berlin entwickelt sich mit größerer Geschwindigkeit. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?Dr. Clemens Paschke: Berlin verlangt ein außergewöhnlich hohes Maß an struktureller Klarheit. Der Bedarf an Wohnraum ist groß, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Planungssicherheit und Effizienz. Wir reagieren darauf mit stärker strukturierten Planungs- und Bauprozessen sowie systematisierten Ansätzen in der Umsetzung. Sie schaffen die Voraussetzung, auch unter komplexen Bedingungen verlässlich zu entwickeln und gleichzeitig Quartiere zu realisieren, die langfristig Bestand haben.Welche Rolle spielt dabei die Quartiersentwicklung?Werres: Eine zentrale. Gute Stadtentwicklung endet nicht am Gebäude, sondern umfasst den gesamten städtebaulichen Zusammenhang, Freiräume, Wegebeziehungen und soziale Strukturen.Dr. Paschke: Gerade in dynamischen Märkten ist es entscheidend, Entwicklung ganzheitlich zu denken. Nur so entstehen Orte, die Bestand haben.Was braucht es, damit städtebauliche Entwicklung wieder planbarer wird?Werres: Verlässliche Regeln und Verfahren. Wenn Anforderungen sich ständig verschieben, wird aus Planung ein Dauerprovisorium. Wir brauchen Abläufe und eine Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik, die Kontinuität ermöglicht.Dr. Paschke: Systematisierte Planungs- und Bauprozesse reduzieren Schnittstellen, machen Termine noch belastbarer und helfen, Kosten zu steuern. Standardisierung im Prozess, Differenzierung im Ort: So entsteht Geschwindigkeit, ohne dass eine Stadt ihre Identität verliert.Was bedeutet das mit Blick auf die Zukunft von Köln und Berlin?Werres: Dass Kontinuität und Verlässlichkeit weiter an Bedeutung gewinnen werden.Dr. Paschke: Und dass die Fähigkeit, unter veränderten Bedingungen strukturiert zu entwickeln, entscheidend für die Zukunft der Städte ist.Mehr Informationen über wvm unter: www.wvm.dePressekontakt:Name: Juliane FriedrichTelefonnummer: +49 221 931 290 742E-Mail: friedrich@wvm.deWebsite: https://wvm.deOriginal-Content von: WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182194/6246815