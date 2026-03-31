Noch immer ist an den Krypto-Börsen keine großflächige Erholung erfolgt, doch dies könnte bald der Fall sein. Eine neue Studie offenbart, wann der Abverkauf bei Bitcoin und Co. endlich sein Ende gefunden haben könnte. Der Bitcoin hat es bisher nicht geschafft, eine nachhaltige Trendwende hinzulegen, und Anleger fürchten sich davor, dass es bei der Kryptowährung noch weiter nach unten gehen könnte. Einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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