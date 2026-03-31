Mitteilung der JDC Group AG:

JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2025

- Umsatz 2025 wächst um 13 Prozent auf 250,0 Mio. EUR- EBITDA erhöht sich bereinigt um Einmalaufwendungen um 47 Prozent auf 22,2 Mio. EUR (unbereinigt um 36 Prozent auf 20,6 Mio. EUR)- Guidance 2026 liegt bei einem Umsatz von 300-330 Mio. EUR und einem EBITDA von 35-38 Mio. EUR- Langfrist-Guidance für 2030 liegt bei einem Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von mehr als 12 Prozent

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat ihre Finanzzahlen 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die am 11. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Der Konzernumsatz stieg 2025 um 13 Prozent auf 250,0 Mio. EUR (2024: 220,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich bereinigt (ohne Einmalaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR) auf 22,2 Mio. EUR und stieg damit um 47 Prozent (2024: 15,1 Mio. EUR). Unbereinigt stieg des EBITDA auf 20,6 Mio. EUR und damit um 36 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Gesamtjahr bereinigt mit 15,4 Mio. EUR fast 77 Prozent über dem Vorjahreswert von 8,7 Mio. EUR.

Im Plattform-Geschäft (Segment Advisortech) stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 210,8 ...

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