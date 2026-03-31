© Foto: adobe.stock.comHat der Goldpreis sein Korrekturtief gesehen? Steht Gold nach dem Abverkauf auf 4.100 US-Dollar unmittelbar vor der Wende? Die Chance ist da. Nur das Edelmetall muss sie nutzen.Goldpreisentwicklung aktuell - Inferno bleibt aus Das befürchtete Inferno blieb aus. Der Goldpreis konnte den Bruch der 4.000 US-Dollar verhindern. Der Rücksetzer auf 4.100 US-Dollar könnte dennoch die Voraussetzungen für eine Marktbereinigung erfüllen. Mit der Rückkehr des Goldpreises über die 4.500 US-Dollar wurde in Hinblick auf ein erfolgreiches Comeback des Edelmetalls eine erste wichtige Weichenstellung erzwungen. Weitere müssen nun jedoch folgen. Ähnliches gilt im Übrigen für Silber. Auch der Silberpreis zeigt …Den vollständigen Artikel lesen
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