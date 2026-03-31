München (ots) -Zu Ostern zeigt sich Baros Maldives von seiner besonders stimmungsvollen Seite. Statt auf laute Inszenierungen setzt Baros Maldives auf ein fein kuratiertes Programm unter dem Titel "Easter Indulgence", das bewusst Raum für Ruhe, Genuss und authentische Erlebnisse lässt. Im Mittelpunkt steht dabei weniger das klassische Feiertagsprogramm als vielmehr ein Gefühl: Zeit auf eine neue, entschleunigte Weise zu erleben. Schon zum Auftakt lädt die Insel dazu ein, die natürliche Umgebung aktiv zu entdecken - etwa bei der Unterwasser-Treasure-Hunt am farbenprächtigen Hausriff. Am Abend rückt dann der kulinarische Genuss in den Fokus, beispielsweise beim Seafood Market, bei dem frische Meeresfrüchte in entspannter Atmosphäre serviert werden.Beim Schokoladen-Skulpturen-Wettbewerb entstehen gemeinsam mit den Köchen fantasievolle Kreationen, während eine Klangmeditation bei Sonnenuntergang den Übergang in den Abend begleitet. Sanfte Töne und geführte Meditation schaffen dabei eine Atmosphäre der Ruhe - ganz im Einklang mit der natürlichen Umgebung der Insel.Der Ostersonntag selbst beginnt mit einem ausgedehnten Brunch, der von sanften DJ-Sounds begleitet wird. Im Anschluss sorgt ein Kajak-Wettbewerb auf der Lagune für Bewegung und gemeinschaftlichen Spaß, bevor der Tag stilvoll bei einem besonderen Dinner im ikonischen Lighthouse Restaurant mit Blick auf den offenen Ozean ausklingt.Das Programm wird durch einen Spa-Workshop ergänzt, der den Gedanken von Achtsamkeit und Erneuerung aufgreift. Hier stehen Entspannung, Körperbewusstsein und neue Impulse für das eigene Wohlbefinden im Vordergrund. Das Konzept von "Easter Indulgence" wird zu einem Erlebnis, das den Gästen statt fester Programmpunkte Freiraum lässt, ihren eigenen Rhythmus zu finden.Wer die Feiertage nicht wahrnehmen kann oder seinen Aufenthalt verlängern möchte, findet auch über Ostern hinaus passende Angebote. Saisonale Arrangements wie "Endless Summer at Baros" greifen den charmanten Charakter der Insel auf und machen ihn in den Frühlings- und Sommermonaten weiterhin erlebbar.Pressekontakt:FINN Partners DeutschlandSaskia Strobl und Bibiana Müller BerdonésBarosDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Baros Maldives, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181972/6246839