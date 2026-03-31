Frankfurt (ots) -Der Einsatz von Business-Process-Management (BPM)-Tools rückt im Zuge zunehmender Automatisierung und regulatorischer Anforderungen stärker in den Fokus der Finanzinstitute. Die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro analysiert in ihrem aktuellen BPM-Marktüberblick 2026 die wichtigsten Lösungen und zeigt, worauf es bei Auswahl und Einsatz ankommt. Zentrale Erkenntnis: Alle bewerteten Tools erfüllen die Standardanforderungen. Welches jedoch für das jeweilige Institut am besten geeignet ist, lässt sich erst nach Analyse der spezifischen Anforderungen bewerten."Viele Banken investieren in neue Technologien und Produkte, doch der entscheidende Hebel liegt im Prozessverständnis. Nur wer seine Prozesse End-to-End kennt, kann optimieren und Kundennutzen heben", sagt Dirk Ungemach-Strähle, Partner bei Cofinpro. "Moderne BPM-Lösungen schaffen die Grundlage für eine bessere Steuerbarkeit, mehr Effizienz und ein höheres Serviceniveau. Neue Ansätze wie der Einsatz von KI-Agenten im Prozessmanagement eröffnen hier zusätzliche Möglichkeiten."Seit 15 Jahren analysiert Cofinpro den Markt für BPM-Lösungen im Finanzsektor und veröffentlicht dazu seine Marktstudie. Die aktuelle Ausgabe zeigt eine klare Entwicklung: Die etablierten Tools haben einen hohen Reifegrad erreicht und decken zentrale Anforderungen umfassend ab. Diese reichen von der Prozessanalyse über die Automatisierung bis hin zur Abbildung regulatorischer Vorgaben. Gleichzeitig unterscheiden sich die Lösungen zunehmend in ihren fachlichen Schwerpunkten und Einsatzprofilen.Für Finanzinstitute bedeutet das: Nicht der größte Funktionsumfang entscheidet. Wichtiger ist, welches Tool im jeweiligen Kontext den größten Nutzen entfaltet und wie es Daten aus den produktiven Systemen des Hauses zur Prozessanalyse nutzen kann.Drei Trends prägen das Prozessmanagement 2026Die Analyse identifiziert drei zentrale Entwicklungen, die das Prozessmanagement derzeit maßgeblich beeinflussen:- Erstens gewinnt der Einsatz von KI an Dynamik: 89 Prozent der befragten Institute sehen großes Potenzial für generative KI im Prozessmanagement. Erste Anwendungen zeigen, wie sich komplexe Abläufe analysieren und teilweise automatisieren lassen.- Zweitens entwickelt sich das Prozessmanagement vom Modellierungsansatz zum Steuerungsprinzip. Banken richten ihre Prozesse stärker entlang der gesamten Customer Journey aus, um Brüche zu reduzieren und mehr Transparenz zu schaffen.- Drittens verändert die Prozessorganisation ihre Rolle. Sie entwickelt sich von einer unterstützenden Funktion zu einer steuernden Instanz mit klarer End-to-End-Verantwortung und wachsender strategischer Bedeutung.Von Automatisierung zu OrchestrierungDurch das Zusammenwirken dieser Trends verschiebt sich der Fokus im Prozessmanagement. Während die klassische Automatisierung festen Ablaufmustern folgt, rückt die übergreifende Steuerung komplexer Prozesslandschaften mehr in den Mittelpunkt. Hier kommen neue Ansätze wie KI-Agenten zum Einsatz. Diese agieren nicht entlang starrer Regeln, sondern verfolgen definierte Ziele innerhalb klarer Leitplanken. Dadurch können sie Prozesse über Systemgrenzen hinweg koordinieren, Entscheidungen vorbereiten und Abläufe flexibel anpassen.Für Finanzinstitute ergibt sich daraus ein entscheidender Vorteil: Bestehende Systeme müssen nicht ersetzt werden, sie werden vielmehr durch eine zusätzliche Steuerungsebene intelligenter miteinander verknüpft. Prozesse werden konsistenter, transparenter und effizienter, während sich gleichzeitig die Servicequalität für Kunden erhöht. "Der Markt bietet heute eine Vielzahl leistungsfähiger BPM-Lösungen. Entscheidend ist, diese gezielt auszuwählen und sinnvoll für Analysen, Optimierungen und Automatisierungen zu nutzen", so Ungemach-Strähle. "Gerade im Zusammenspiel mit KI eröffnen sich neue Möglichkeiten, um Prozesse nicht nur zu automatisieren, sondern ganzheitlich zu steuern und weiterzuentwickeln."Orientierung für die PraxisDer BPM-Marktüberblick 2026 von Cofinpro bietet Finanzdienstleistern eine herstellerunabhängige Entscheidungsgrundlage für die Auswahl geeigneter BPM-Tools. Neben einem strukturierten Vergleich der wichtigsten Lösungen enthält die Analyse eine Einordnung aktueller Markttrends und zeigt konkrete Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des eigenen Prozessmanagements auf. Der BPM-Marktüberblick 2026 steht hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/landingpages/bpm-marktueberblick-2026).Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6246838