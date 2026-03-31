Hinter der spanischen Investmentbank Alantra liegen drei turbulente Jahre: 2023 waren die beiden damaligen Deutschlandchefs Robert von Finkenstein und Wolfram Schmerl überraschend zurückgetreten. Für sie übernahm Jan Caspar Hoffmann, doch mit ihm war nach nur rund einem Jahr schon wieder Schluss. Seit Oktober 2025 hat Alantra mit Alexander Matthes einen neuen Deutschlandchef. Gelingt unter seiner Führung der Neustart? Matthes zeigt sich bei FINANCE TV kämpferisch: "Wir sind wieder voll funktionsfähig und die Kunden sind froh, dass es wieder eine Alternative im Midmarket gibt." Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie sich Alantra im Investmentbanking in Deutschland positioniert • Wie die Fee-Struktur der Spanier aussehen soll • Wie groß das Team hierzulande werden soll - und bis wann Matthes die Zielgröße erreichen will • Und ob Alantra das Debt Advisory perspektivisch wieder aufbauen möchte _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928