Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird in dieser Woche den Tokioter Verbraucherpreisindex (CPI) sowie die Tankan-Stimmungsindikatoren für das verarbeitende Gewerbe für März veröffentlichen, so Postbank ResearchDies würden die ersten makroökonomischen Datenpunkte sein, anhand derer sich die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die japanische Wirtschaft beurteilen lassen würden. Der Tokioter CPI - ein Frühindikator für den landesweiten Verbraucherpreisindex - habe in den ersten beiden Monaten des Jahres mit rund 1,5% weiterhin niedrig gelegen, könnte im März jedoch aufgrund des deutlichen Anstiegs der Öl- und Gaspreise seit Ausbruch des Nahostkonflikts nach oben tendieren. Zwar habe Japan begonnen, seine Ölreserven freizugeben, um Versorgungsengpässe zu lindern, doch dürfte die Inflation mit den höheren Energiepreisen bereits angezogen haben. Auch die Tankan-Indices, die die Stimmung in der Industrie messen würden, könnten durch die Lage im Nahen Osten beeinflusst werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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