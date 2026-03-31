Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im März kräftig gestiegen, so die NORD LB. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei die Inflation auf 2,7% Y/Y (HVPI: 2,8% Y/Y) angezogen. Der heftige Anstieg gehe auf Kraftstoffpreise und Heizöl zurück; auch die Preissteigerungen bei Dienstleistungen lägen mit 3% weiterhin erheblich über dem Stabilitätsziel der EZB. Für den Euroraum lägen bisher nur Zahlen für Belgien und Irland vor, die aber ein ähnliches Bild zeigen würden, so dass ein kräftiger Anstieg in der Währungsunion zu erwarten sei. Damit habe sich in Folge des Iran-Krieges das Inflationsbild gedreht. Preisweitergaben und Zweitrundeneffekte würden absehbar zu einer erhöhten Teuerung führen. Die EZB habe auf ihrer Sitzung im März bereits auf der Kommunikationsschiene reagiert und angekündigt, bei einer entsprechenden Entwicklung zügig zu reagieren. Die seitdem zu vernehmenden Stimmen aus dem Rat seien in der Rhetorik überwiegend noch einmal schärfer gewesen. Insofern deute alles darauf hin, dass es demnächst zumindest einen Zinsschritt nach oben geben werde. (31.03.2026/alc/a/a) ...

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