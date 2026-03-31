Toyota beabsichtigt den Einstieg beim Brennstoffzellen-Joint-Venture Cellcentric - und zwar als gleichberechtigter Anteilseigner neben den beiden Gründungsgesellschaftern Daimler Truck und der Volvo Group. Ziel ist, "eines der weltweit führenden Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge zu erschaffen". Toyota gehört zu den Vorreitern und nur noch wenigen überzeugten Entwicklern von Brennstoffzellen für Pkw. Vor gut einem Jahr stellten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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