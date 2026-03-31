Frankfurt am Main (ots) -Die Messewirtschaft in Deutschland hat sich nach der Stagnation der Corona-Jahre erholt und ist wieder auf Wachstumskurs. Abzulesen ist diese Entwicklung - gerade auf den führenden Leitmessen - an den steigenden Zahlen der Austeller sowie der Rückkehr eines breiten internationalen Besucherspektrums[1]. Mit dem Erstarken der Branche entfalten die Aussteller- und Publikumsmagnete auch wieder ihre Sekundärwirkung auf den regionalen Einzelhandel sowie die lokale Wirtschaft im Einzugsgebiet der jeweiligen Messestadt. PAYONE, Joint Venture von Worldline, weltweit führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, hat dazu die Transaktionszahlen von kartenbasierten Zahlungen im Rahmen der Frankfurter Buchmesse[2], der Kölner Gamescom[3] und der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München[4] untersucht. Dabei wurden jeweils das Transaktionsvolumen während der eigentlichen Messetage sowie dasjenige in der Vor- und Nachfolgewoche der Veranstaltungen 2025 in Relation zum jeweiligen Vorjahreszeitraum gesetzt[5].Frankfurter Buchmesse 2025Die Frankfurter Buchmesse 2025 brachte nicht nur den Buchhandel in Schwung, sondern hinterließ auch positive Effekte im Einzelhandel und in der Gastronomie: Mit fast 10% mehr branchenübergreifendem Transaktionsaufkommen während der Messetage gegenüber 2024 profitierten von der erhöhten Konsumbereitschaft am stärksten der Einzelhandel (+12,7%), gefolgt von Gastronomie & Bars (+8,7%) sowie dem Bucheinzelhandel (+8,3%). Im Vergleich gegenüber der Vormessewoche lässt sich ab Messebeginn (15.10.2025) ein kontinuierlicher Anstieg von +8,5% bis zum Ende des Events am 19.10.2025 mit 21,9% feststellen.Besonders signifikant demonstriert sich das Umsatzplus im Bucheinzelhandel sowie in der Gastronomie. Dort stiegen die Zahl der durchschnittlichen Transaktionen kontinuierlich von 34,8% bis einschließlich 90% zum Messe-Ende im Vergleich zur Messe-Vorwoche. Die Buchhändler durften sich um ein Plus von +10% bis +20% gegenüber dem Vorwochenzeitraum freuen. Geringer fiel das Ergebnis in der Hotellerie aus: Dort war ein kaum merklicher Zuwachs an Umsätzen im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen.Strahlkraft über das Messeende hinaus: Frankfurter Bucheinzelhandel größter ProfiteurAuch nach Veranstaltungsende profitierten der regionale Einzel- und Buchhandel sowie Personentransportunternehmen von wachsenden Umsätzen. So stieg die Anzahl der abgewickelten Zahlungstransaktionen über die drei Branchen hinweg im Vergleich zur Messe-Woche um ein Plus von 11%. Die positivsten Effekte lassen sich im Bucheinzelhandel feststellen, die im Nachgang zur Veranstaltung sogar 24% mehr an Transaktionen gewannen.Gamescom Messe Köln 2025Auch im Umfeld der 5-tägigen international größten Computer- und Videospielmesse Gamescom 2025 war ein Anstieg der kartenbasierten Umsätze - analog zum Besucherplus - gegenüber 2024 um 3,6% zu beobachten.Umsatzplus - allerdings mit starken Diskrepanzen innerhalb der einzelnen BranchenAllerdings konnten nicht alle Branchen gleichermaßen vom gesteigerten Konsum profitieren. Waren der regionale Bucheinzelhandel mit einem Plus von 29,5% und der Personentransport (Taxiunternehmen, gewerbliche Fahrdienste) mit einem Zuwachs von 26,3% überproportionale Gewinner der Gaming-Messe, mussten der Elektronikfachhandel (Gaming, Computer & Hardware) ein Minus von 4,74% im Vergleich zu 2024 hinnehmen. Dieser Sachverhalt ist unter Umständen der Tatsache geschuldet, dass Spiele und Zubehör auf der Messe selbst in einer eigenen Merchandising-Area käuflich erworben werden kann. Diese These wird durch einen Anstieg der Verkaufszahlen in der Folgewoche des Gaming-Festivals untermauert: So stieg an dem darauffolgenden Wochenende (29./30.08.2025) der Umsatz um bis zu 34% im Vergleich zu den jeweiligen Tagen während der Gamescom an.Nachwirkungen über das Festival hinausDen Schwung der Messetage beflügelten auch die Folgewoche des Events. Besondere Nutznießer waren wie oben beschrieben vor allem die Gaming- Computer & Hardwarebranche. Aber auch der Einzelhandel konnte über das Event hinaus noch ein anhaltendes Umsatzplus von durchschnittlich 7% in der Folgewoche verbuchen. Die Buchläden konnten sich über einen starken Anstieg von 25% direkt nach der Messe zum Wochenbeginn freuen, wobei dies dann im Verlauf der Woche abflachte.Internationale Automobil-Messe (IAA), München, 2025Ähnlich wie die Frankfurter Buchmesse und die Kölner Gamescom konnte die IAA 2025 ihre Besucherzahlen im Vergleich zur Vorgängerveranstaltung 2023 um ein Vielfaches steigern, was mit dem beobachteten Anstieg digitaler Zahlungen während und nach der Messe korrespondiert.Kontinuierliches Wachstum an kartenbasierten Zahlungen - Gewinner: PersonentransportWährend der Austellertage sowie auch in der Nach-Eventwoche war ein branchenübergreifendes kontinuierliches Wachstum an kartenbasierten Zahlungstransaktionen im Raum München und Umgebung zu beobachten. Besonderen Niederschlag fand diese Entwicklung bei Taxiunternehmen oder privaten Fahrbetrieben, die fast durchgängig mindestens ein Plus von 40% im Vergleich zur Vorwoche erwirtschafteten. Besonders die ersten der drei Messetage spülten mit Spitzenwerten von +79,6% (Dienstag,09.09.2025), +109,4% (Mittwoch, 10.09.2025) und +70,9% (Donnerstag, 11.09.2025) Umsatz in die Kassen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Luxusgüterindustrie, die zum Messe-Ende hin mit einem Umsatzwachstum von 15% am Donnerstag, 11.09.2025 und 13,6 % am Freitag, 12.09.2025, punkten konnten.Von den Ausläufern der Mobilitätsmesse in der Folgewoche profitierten der Einzelhandel, die Gastronomie und die Luxusgüterbranche.FazitInternationale Fach- und Publikums-Messen entfalten nach pandemiebedingten Einschränkungen wieder wachsende ökonomische Wirkung gerade für die lokale Wirtschaft und den regionalen Einzelhandel: Durch die messebezogenen Ausgaben der Aussteller und Besucher profitieren auf direktem Wege neben dem gesamten Einzelhandel viele weitere Wirtschaftsbereiche, wie etwa Messebauer, die Hotellerie und Gastronomie, der Transport- und Verkehrssektor sowie Dienstleister im Veranstaltungssektor. Indirekt wirken diese positiven Impulse als Multiplikatoren in viele Branchen und am Ende auf das Konsumentenverhalten nachhaltig ein.[1] Vgl. Pressemitteilungen / Daten & Fakten der Veranstalter: Frankfurter Buchmesse (2025) (https://www.buchmesse.de/presse/pressemitteilungen/2025-10-19-frankfurter-buchmesse-waechst-und-verbindet-die-welt-der); Gamescom Köln (2025) (https://www.gamescom.global/de/info/exhibitors/exhibit/facts-figures); IAA Mobility München (2025) (https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/2025/250914_PM_IAA_MOBILITY_2025_Innovationsfeuerwerk_Leistungsshow_und_begeisterte_Aussteller-sowie-Besucher-beim-Mobilittsfestival-in-Muenchen);[2] Frankfurter Buchmesse 2025 (15.10. - 19.10.2025); Analysierter Zeitraum: 08.10. - 26.10.2025[3] Gamescom Messe Köln, 2025 (20.08. - 24.08.2025); Analysierter Zeitraum: 13.08. - 31.08.2025[4] IAA München, 2025 (09.09. - 14.09.2025); Analysierter Zeitraum: 02.09. - 21.09.2025[5] Methodik PAYONE-Analyse: In den angegebenen Zeiträumen wurden in Frankfurt, Köln und München über PAYONE getätigte und anonymisierte kartenbasierte Zahlungen aus verschiedenen Branchen ausgewertet.Über PAYONEPAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 7,6 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, notebooksbillliger.de und Sansibar. www.payone.comÜber WorldlineWorldline [Euronext: WLN] ist Europas führender Betreiber kritischer Infrastrukturen und Zahlungsdienste. Der Konzern bietet seinen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzigartiges Know-how zur Abwicklung und Sicherung von Zahlungen und fördert so deren Wachstum. Mithilfe des Strategieplans für 2030 und technologischer Innovationsfähigkeit will sich Worldline als europäischer Referenzpartner für Händler und Finanzinstitute im Zahlungsverkehr weiter etablieren. Mit über 1,2 Millionen Kunden erzielte Worldline im Jahr 2025 einen Umsatz von 4 Mrd. Euro. Worldline.comÜber die DSV-GruppeDie DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764 Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte und Kommunen.Pressekontakt:Susanne GruppLyoner Straße 15 | 60528 Frankfurt/MainPhone: +49 69 6630-5132E-Mail: susanne.grupp@payone.comOriginal-Content von: PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128023/6246890