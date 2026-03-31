München (ots) -- Angelique und Mike möchten das Jobcenter verklagen.- Jessica beschließt, wieder eine Ausbildung aufzunehmen.- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 31. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Nachdem bei Angelique und Mike eine Überzahlung aufgeflogen ist, wollen sie nun gegen das Jobcenter vor Gericht gehen. Die junge Mutter Jessica möchte hingegen wieder ins Berufsleben einsteigen und eine neue Ausbildung beginnen. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 31. März 2026 um 20:15 Uhr beiRTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Angelique und Mike leben mit Sohn Louis von Bürger- und Kindergeld. Nun stehen sie vor einem Problem: Eine Überzahlung des Jobcenters muss zurückgezahlt werden - Schulden in Höhe von über 10.000 Euro! Doch das junge Paar hat einen Plan: Eine Klage gegen das Jobcenter soll die Rückzahlung der Schulden verhindern. Auch bei der Caritas ersuchen die beiden Hilfe - statt der erhofften Geldspende gibt es eine Beratung und den Verweis ans Amt. Um Arbeit bemühen sich die Eltern zudem nicht: Ange lässt die Chance auf einen Job schleifen und auch Mike nimmt ein Stellenangebot nicht wahr.Jessica ist ebenfalls jung Mutter geworden - vom Vater ihrer dreijährigen Tochter Valerija lebt sie getrennt. Obwohl die Beziehung nicht funktioniert hat, möchten die Eltern ihr Kind gemeinsam großziehen. Und auch in Bezug auf ihren Beruf hat sich Jessica Ziele gesetzt: Sie möchte vom Bürgergeld loskommen und eine Ausbildung als Erzieherin absolvieren. Aufgrund ihrer unerwarteten Schwangerschaft konnte sie eine vorherige Lehre nicht abschließen. Ihr Budget hat die 24-Jährige bestens im Griff - sie teilt sich das Geld genau ein. Mit Ex-Freund Mickel soll es beim Kleidungsshopping nun auf Schnäppchenjagd gehen und auch hier muss auf jeden Cent geschaut werden. Werden die beiden fündig?Manuela und Mark kämpfen derweil mit Stromschulden - sie müssen schnellstmöglich eine Summe von 1800 Euro aufbringen. Durch den Verkauf einer teuren Küchenmaschine kann das Paar etwas aufatmen, doch die finanziellen Sorgen bleiben bestehen. Um ihre Situation zu verbessern, muss Mark dringend einen Vollzeitjob finden - bisher ist er für die Kinderbetreuung zuständig. Dann folgt der Hoffnungsschimmer: Ein Stellenangebot als LKW-Fahrer könnte Marks Chance sein. Für das Ehepaar Tobi und Jenny kommt eine Arbeit hingegen nicht in Frage: Seit drei Jahren leben sie nun in einer Partnerschaft und beziehen Bürgergeld und Grundsicherung. Tobi verdient als Entertainer und Musikproduzent jedoch ein Nebeneinkommen, von dem sich Ausflüge und Aktivitäten gut finanzieren lassen."Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 31. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern)Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6246889