Zwei Verdächtige sollen entscheidend an Cyberangriffen auf 130 Unternehmen in Deutschland beteiligt gewesen sein. Ermittler haben sie jetzt identifiziert - es geht um Schäden in Millionenhöhe. Nach jahrelangen Cybercrime-Angriffen auf mehr als hundert Unternehmen und Einrichtungen in Deutschland haben Ermittler zwei zentrale Verdächtige identifiziert. Der eine sei der mutmaßliche Kopf von zwei Hackergruppen, der andere der mutmaßliche Programmierer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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