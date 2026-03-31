Das in Stuttgart ansässige Vermittlerunternehmen Lunzer & Goebbels schließt sich der Aventus Versicherungsmakler Fellbach GmbH an, die Teil der Aventus Maklergruppe ist. Der Zusammenschluss erfolge im Rahmen einer langfristig angelegten Nachfolgeregelung, wie das Unternehmen mitteilt. Die Aventus Versicherungsmakler Fellbach GmbH, die seit 2016 zur Aventus Maklergruppe mit ihrem Hauptsitz in Frankfurt am Main gehört, begrüßt einen Neuzugang unter ihrem Dach: der Vermittlerbetrieb Lunzer & Goebbels ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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