Lange Zeit stand dieser DAX-Titel unter Druck. Das Bild war von Skepsis geprägt. Jetzt dreht die Story. Das fundamentale Umfeld hellt sich auf, neue Impulse zünden. Alles spricht für eine Neubewertung - eine seltene Chance.Die meisten Anleger hängen noch in der Vergangenheit fest - doch operativ dreht der Konzern längst auf. Neue Wachstumstreiber springen an, entscheidende Durchbrüche stehen bevor. Fällt zudem noch die letzte Hürde, dürfte die Neubewertung schlagartig einsetzen.Auch charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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