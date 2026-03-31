Nach mehreren schwachen Jahren ist diesem Unternehmen die Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad gelungen. Für das laufende Jahr zeigt sich der Vorstand wie erwartet vorsichtig optimistisch. Anleger reagieren verschnupft - zu Unrecht?Die Rede ist von Basler: Als Spezialist für Computer Vision verleiht das Unternehmen mit seinen Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen Produktionslinien die Fähigkeit zu sehen. Computer lernen, Bilder und Videos zu analysieren und zu verstehen - ähnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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