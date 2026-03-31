Köln (ots) -Viel Verkehr, wenig Platz: Der ACV erklärt, worauf es in Autobahn-Baustellen ankommtMit dem Start der Osterferien rollt derzeit die erste große Reisewelle des Jahres über Deutschlands Autobahnen. In zahlreichen Bundesländern haben die Ferien bereits begonnen oder starten in diesen Tagen. Gleichzeitig sind nach Angaben der Autobahn GmbH aktuell knapp 800 Baustellen registriert. Gerade dort kann es bei dichtem Verkehr schnell unübersichtlich werden. Verengte Fahrstreifen, geänderte Verkehrsführungen und fehlende Ausweichmöglichkeiten erhöhen das Risiko zusätzlich. Der ACV Automobil-Club Verkehr beantwortet die wichtigsten Fragen für eine sichere Fahrt durch Autobahn-Baustellen.Warum sind Autobahn-Baustellen besonders gefährlich?In Baustellenbereichen sind die Fahrstreifen häufig deutlich schmaler als auf normalen Autobahnabschnitten. Reguläre Autobahnspuren sind meist etwa 3,5 bis 3,75 Meter breit. In Baustellen wird der Platz neu aufgeteilt: Die rechte Spur ist oft etwa 3 Meter, während die linke Spur häufig nur 2,10 bis 2,50 Meter breit ist. Zusätzlich fehlt häufig der Standstreifen, sodass kaum Ausweichmöglichkeiten bestehen.Typische Risikofaktoren in Baustellen sind:- geringer seitlicher Abstand zwischen den Fahrzeugen- versetzte Fahrspuren (Spurverschwenkungen)- ungewohnte Verkehrsführung durch gelbe statt weiße Fahrbahnmarkierungen- dichter Verkehr bei gleichzeitig reduziertem Tempo- abruptes Bremsen oder plötzliche SpurwechselViele Fahrer unterschätzen, wie wenig Platz in solchen Bereichen bleibt. Schon eine kleine Lenkbewegung oder ein unerwarteter Spurwechsel kann schnell zu einer Kollision führen. Es kann daher helfen, nicht dauerhaft auf gleicher Höhe mit dem Fahrzeug auf der Nachbarspur zu bleiben, sondern leicht versetzt zu fahren.ACV Tipp: Blickführung in der BaustelleAutofahrer sollten sich möglichst auf den eigenen Fahrstreifen konzentrieren. Eine einfache Faustregel lautet: Wo man hinschaut, fährt man auch hin. Wer ständig auf Gegenverkehr oder Baustellenarbeiten neben der Spur blickt, kann unbewusst von der eigenen Spur abweichen.Reißverschlussverfahren - gesetzliche PflichtTaucht während der Fahrt eine Autobahn-Baustelle auf, verengen sich häufig die Fahrstreifen oder eine Spur fällt ganz weg. Dann müssen sich Autofahrer gemäß § 7 Abs. 4 StVO im Reißverschlussverfahren einfädeln.Beide Spuren werden bis unmittelbar vor der Engstelle genutzt. Erst dort wird im Wechsel eingefädelt. Wer sich schon deutlich früher einordnet, verlängert häufig nur den Stau.Das Reißverschlussverfahren ist keine freiwillige Höflichkeitsregel, sondern eine gesetzliche Verpflichtung. Autofahrer müssen anderen Fahrzeugen das Einfädeln ermöglichen.Welche Geschwindigkeit gilt in Autobahn-Baustellen?In nahezu jeder Autobahn-Baustelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Häufig sind 80 km/h oder 60 km/h erlaubt, in besonders engen Abschnitten auch weniger. Dieses Tempolimit ist verbindlich und dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.Eine geringere Geschwindigkeit verkürzt den Bremsweg und hilft, das Fahrzeug auch auf schmalen Fahrstreifen sicher zu kontrollieren. Gerade bei verengten Spuren, ungewohnter Verkehrsführung oder dichtem Verkehr können kleine Fahrfehler sonst schnell gefährlich werden. In Baustellen sollte deshalb auch der Abstand zum Vordermann größer gewählt werden, damit bei plötzlichem Bremsen genügend Reaktionsraum bleibt.Die Geschwindigkeit wird in Autobahn-Baustellen zudem häufig kontrolliert. Mobile oder temporäre Blitzer sind dort keine Seltenheit. Wer das Tempolimit deutlich überschreitet, riskiert Bußgelder, Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.Überholen in der Baustelle - was ist erlaubt?Ein generelles Überholverbot besteht in Autobahn-Baustellen nicht. Überholen ist jedoch nur erlaubt, wenn kein entsprechendes Verkehrszeichen ein Verbot anordnet.Grundsätzlich gilt auf Autobahnen ein Rechtsüberholverbot. Auch in Baustellen darf rechts daher normalerweise nicht überholt werden. Bei zähfließendem Verkehr oder Stau gibt es jedoch eine Ausnahme: Bewegen sich die Fahrzeuge auf den Fahrstreifen nur langsam, dürfen Autofahrer rechts vorsichtig vorbeifahren.Besonders wichtig ist außerdem die sogenannte 2-Meter-Regel. In vielen Baustellen ist die linke Spur ausschließlich für Fahrzeuge mit maximal 2,00 Metern Breite freigegeben.Entscheidend ist die tatsächliche Fahrzeugbreite inklusive Außenspiegel. Viele moderne Pkw sind breiter als zwei Meter. Deshalb dürfen in manchen Baustellen selbst Fahrzeuge der Kompaktklasse die linke Spur nicht nutzen.Wer mit einem breiteren Fahrzeug die linke Spur nutzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert im Schadensfall eine Mitschuld.ACV Hinweis: Fahrzeugbreite korrekt messenDie im Fahrzeugschein angegebene Fahrzeugbreite bezieht sich meist nur auf die Karosserie. Außenspiegel sind darin in der Regel nicht enthalten. Dadurch kann ein Fahrzeug tatsächlich breiter sein, als viele Fahrer vermuten.Im Zweifel kann die Breite selbst nachgemessen werden: von Außenspiegel zu Außenspiegel. Am besten zu zweit mit einem Maßband durch die geöffneten Fenster.Rettungsgasse auch in Autobahn-Baustellen bildenKommt es in einer Autobahn-Baustelle zu Stau, muss wie auf allen Autobahnen eine Rettungsgasse gebildet werden. Auch wenn der Platz dort oft begrenzt ist, müssen Einsatzfahrzeuge die Unfallstelle erreichen können.Bei nur zwei Fahrstreifen wird die Rettungsgasse zwischen diesen beiden Spuren gebildet: Fahrzeuge auf der linken Spur fahren möglichst weit nach links, Fahrzeuge auf der rechten Spur möglichst weit nach rechts. So entsteht zwischen den Spuren eine freie Gasse für Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr.Unfall in der Autobahn-Baustelle - richtig handelnKommt es trotz aller Vorsicht zu einem Unfall, steht die eigene Sicherheit an erster Stelle.Das Fahrzeug sollte möglichst weit rechts zum Stillstand gebracht werden. Anschließend sind Warnblinklicht einzuschalten und die Unfallstelle abzusichern.Befindet sich das Fahrzeug auf der linken Spur, sollte es wenn möglich auf der fahrbahnabgewandten Seite verlassen werden. Anschließend gilt: hinter die Leitplanke begeben und die Fahrbahn nicht überqueren. Das ungesicherte Überqueren von Fahrspuren kann lebensgefährlich sein. Möglichst hinter der Leitplanke bleiben, bis Polizei oder Einsatzkräfte die Unfallstelle sichern.ACV Checkliste: Sicher durch die Autobahn-Baustelle- Tempolimit einhalten- Abstand zum Vordermann vergrößern- 2-Meter-Regel auf der linken Spur beachten- Überholverbotsschilder respektieren- Reißverschlussverfahren korrekt anwenden- Defensiv und vorausschauend fahrenPressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6246939