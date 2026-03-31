Lausanne (ots) -Die Youdera Group SA ("Youdera") hat den Abschluss einer strategischen Investition durch Amundi Energy Transition ("Amundi") bekannt gegeben. Die Investition wird die nächste Wachstumsphase von Youdera sowie einen Umsetzungsplan in Höhe von 150 Millionen Euro für dezentrale Energieinfrastruktur für Gewerbe- und Industriekunden in ganz Europa unterstützen.Energieresilienz und Kostenvorteile in einem volatilen UmfeldDiese Investition erfolgt in einem entscheidenden Moment für die europäische Wirtschaft. Angesichts geopolitischer Veränderungen und anhaltender Energieunsicherheit suchen Unternehmen nach Lösungen, die kritische Bedürfnisse wie Resilienz, Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit adressieren. Indem Youdera Werkzeuge bereitstellt, um erhebliche Risiken bei der Energieversorgung und den -preisen durch lokale Produktion zu mindern, ermöglicht es Unternehmen, die Betriebskontinuität zu wahren und gleichzeitig von Energiepreisen zu profitieren, die niedriger und berechenbarer sind als die herkömmliche Netzversorgung.Die Lösung: Lokale Modernisierung der Energieinfrastruktur ohne Investitionskosten (Zero CAPEX)Youdera bietet ein "One-Stop-Modell" an, das ganzheitliches Energiemanagement mit finanzierter Infrastruktur vor Ort kombiniert. Das Unternehmen entwickelt, finanziert, besitzt und betreibt integrierte Lösungen, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Dies erlaubt es Unternehmen, die Netzabhängigkeit zu senken, die Budgetsicherheit zu erhöhen und die Elektrifizierung voranzutreiben, ohne Kapital in Energieanlagen zu binden.Das Angebot reicht über Photovoltaik hinaus und umfasst Batteriespeicher, Sanierungen der Gebäudehülle, Elektrifizierung der Prozesse via Wärmepumpen sowie weitere Massnahmen zur Steigerung von Effizienz, Resilienz und langfristiger Wettbewerbsfähigkeit. Die Skalierbarkeit der digitalen Plattform von Youdera - die alles von der Akquise und Planung bis hin zur Auslieferung, dem Betrieb und dem Anlagenmanagement steuert - stellt sicher, dass dezentrale Anlagen die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit eines klassischen Versorgungsunternehmens erreichen.Pedro Miranda, CEO und Mitgründer von Youdera, sagte:"In einer volatileren Welt müssen europäische Unternehmen entschlossen handeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie brauchen einen vertrauenswürdigen Energiepartner, der ihnen hilft, Kosten und Risiken zu senken, die richtigen Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette zu bündeln und die Elektrifizierung ohne Vorabinvestitionen (CAPEX) zu unterstützen. Die Investition von Amundi ist eine starke Bestätigung dieses Modells und bietet uns einen aussergewöhnlichen Finanzpartner, um unsere Plattform europaweit zu skalieren."Claire Chabrier, Head of Direct Investments - Private Markets bei Amundi, sagte:"Wir freuen uns, Youdera in dieser wichtigen Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das Unternehmen hat eine überzeugende Plattform an der Schnittstelle von dezentraler Infrastruktur, Elektrifizierung und Energiemanagement aufgebaut. Da Gewerbe- und Industriekunden nach resilienteren und kosteneffizienteren Energielösungen suchen, sind wir überzeugt, dass Youdera bestens positioniert ist, um diesen wachsenden Marktbedarf zu decken."Während der Fokus von Youdera weiterhin auf den Kernmärkten Schweiz, Spanien und Portugal liegt, sieht das Unternehmen weitreichende Chancen in ganz Europa. Dort kann das Modell selektiv in Märkten mit ähnlichen Kundenbedürfnissen und starken Rahmenbedingungen für dezentrale Energie und Elektrifizierung repliziert werden.Über Youdera Group SAYoudera ist ein vertrauenswürdiger Energiepartner für Gewerbe- und Industriekunden in Europa. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im EPFL Innovation Park in Lausanne ist in der Schweizer Tradition verwurzelt und bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung sowie tausende realisierte Projekte in seinen Kernmärkten mit. Die Gruppe verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Schweiz, Spanien und Portugal, gestützt durch ein erfahrenes, gründergeführtes Managementteam und eine Technologieplattform, die auf die effiziente Skalierung dezentraler Energieinfrastruktur ausgelegt ist.Über Amundi Energy TransitionAmundi Energy Transition ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Amundi, dem führenden europäischen Vermögensverwalter [1], der zu den Top 10 der globalen Akteure gehört, mit 2,38 Billionen Euro unter Verwaltung [2] und stellt die Infrastruktur-Franchise der Amundi-Gruppe dar. Amundi Energy Transition investiert in den Sektor der kohlenstoffarmen Infrastruktur und Dekarbonisierung in Europa, um eine nachhaltigere, sicherere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft zu unterstützen.[1] Quelle: IPE "Top 500 Asset Managers", veröffentlicht im Juni 2025, basierend auf dem verwalteten Vermögen per 31.12.2024[2] Stand: 31.12.2025Pressekontakt:Fabian MeierT:+41 77 444 56 30E: fabian.meier@youdera.comOriginal-Content von: Youdera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103501/100939284