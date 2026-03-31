DJ PTA-NVR: CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 7.082.012 eigenen Aktien - Meldung gem § 130 Abs 2 iVm § 135 Abs 1 BörseG mit dem Ziel europaweiter Verbreitung

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß -- 135 Abs. 1 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 7.082.012 eigenen Aktien

Meldung gem -- 130 Abs 2 iVm -- 135 Abs 1 BörseG mit dem Ziel europaweiter Verbreitung

Wien (pta000/31.03.2026/10:00 UTC+2)

Wien, 31. März 2026. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Mai 2025 am 26. März 2026 beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats 7.082.012 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 26. März 2026 einzuziehen. Nach Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats am 26. März 2026 erfolgte damit die Einziehung der rückerworbenen eigenen Aktien mit Wirkung zum 26. März 2026.

Durch die Einziehung von 7.082.012 Stück eigenen Aktien wurde das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 26. März 2026 insgesamt um EUR 51.486.227,24 herabgesetzt und beträgt per 31. März 2026 nunmehr EUR 684.031.341,11, zerlegt in 94.089.593 Stück nennwertlose Stückaktien (davon 4 Namensaktien und nunmehr 94.089.589 Inhaberaktien).

Gemäß -- 19 Abs 1 der Satzung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewährt jede Stückaktie eine Stimme.

(Ende)

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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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March 31, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)