Leipzig (ots) -Swappie, Europas führender Anbieter für hochwertige refurbished Elektronik, bringt refurbished AirPods nach Deutschland und erweitert damit sein Portfolio neben iPhones und iPads. Die Geräte werden in einer strengen Qualitätskontrolle technisch geprüft, hygienisch aufbereitet und mit drei Jahren Garantie angeboten. Zum Launch hat Swappie eine ASMR-Playlist auf YouTube veröffentlicht, die die Audioqualität der Geräte erlebbar macht.Die refurbished AirPods durchlaufen bei Swappie umfassende Qualitäts- und Hygienetests, um eine einwandfreie Funktion und sichere Nutzung zu gewährleisten. Jede Einheit wird gründlich gereinigt, sorgfältig überprüft und bei Bedarf professionell instand gesetzt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf zentralen Funktionen wie Klangqualität, stabiler Bluetooth-Verbindung und Mikrofonleistung sowie - je nach Modell - Active Noise Cancelling (ANC), Transparenzmodus und Spatial Audio. Kund:innen erhalten ein sofort einsatzbereites Produkt, abgesichert durch Garantie und Rückgaberecht.Premium-Sound - zuverlässig geprüftVertrauen in Audio beginnt bei der Klangqualität. Deshalb prüft Swappie jede Einheit auf eine ausgewogene Frequenzwiedergabe über das gesamte hörbare Spektrum (20 Hz bis 20 kHz), stabile Signalübertragung und ein konsistentes Klangerlebnis ohne Verzerrungen oder Kanalunterschiede. So wird sichergestellt, dass sowohl Musik als auch Anrufe oder detailreiche Inhalte wie ASMR-Aufnahmen klar und präzise wiedergegeben werden.Zum Launch hat Swappie zudem eine exklusive ASMR-Playlist auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=3IbZ6dBZrys&list=PLEZdYP0Pfr7npEZUACvC5ol9j_jh276tL) veröffentlicht. Diese wurde speziell entwickelt, um die feinen Klangnuancen, leisen Details und die Präzision hochwertiger Audiowiedergabe hervorzuheben."Klangqualität und Zuverlässigkeit sind die entscheidenden Faktoren bei der Wahl von Audiogeräten", sagt Jussi Lystimäki, CEO von Swappie. "Mit refurbished AirPods erweitern wir unser Angebot um eine weitere Premium-Kategorie und bringen hochwertige Audioerlebnisse in die Kreislaufwirtschaft. Nutzer:innen können sich auf dieselbe Qualität verlassen, die sie bereits von unseren iPhones und iPads kennen."Die refurbished AirPods sind ab sofort über die deutsche Swappie-Webseite - mit Preisen ab 119 Euro für die AirPods 4 und ab 179 Euro für die AirPods Pro 2: www.swappie.com/de erhältlich.Über SwappieSwappie ist Europas führende Online-Plattform für hochwertige, refurbished Elektronik. Das 2016 in Finnland gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, refurbished Technik zum Mainstream zu machen und Menschen eine erschwingliche, nachhaltige und vertrauenswürdige Alternative zum Neukauf zu bieten.Swappie ist aktuell auf iPhones, iPads und AirPods spezialisiert, die alle durch eine umfassende Garantie und das Swappie Qualitätsversprechen abgesichert sind. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen einfachen und sicheren Service, um alte iPhones zu verkaufen - mit attraktiven Auszahlungsoptionen. Mit eigenen automatisierten Refurbishment-Zentren und fortschrittlichen Qualitätsprozessen hat Swappie eine Kreislauf-Infrastruktur aufgebaut, die neue Maßstäbe für die Branche setzt und zeigt, wie die Zukunft nachhaltiger Elektronik in Europa aussehen kann. Swappie ist derzeit in ganz Europa aktiv, einschließlich Deutschland.Weitere Informationen unter: www.swappie.com/de (http://www.swappie.com/de)Pressekontakt:PIABO PR GmbHElena Spyropoulou-Schäferelena.schaefer@piabo.netOriginal-Content von: Swappie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161459/6246967