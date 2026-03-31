Die geplante Kapitalerhöhung der Pyramid AG in Höhe von 8 Mio. EUR zu einem Preis von 1,38 EUR pro Aktie, strukturiert als eine 1:1 Bezugsrechtsemission, wird voraussichtlich zu einer erheblichen Verwässerung führen und die kurzfristige Bewertung stark beeinträchtigen. Nach einem weitgehend kosmetischen Reverse Stock Split hebt diese Maßnahme die anhaltende Schwäche der Bilanz hervor, mit einer Nettoverschuldung von etwa 12 Mio. EUR zum 30.06.25. Während das Management die Kapitalerhöhung als Wachstumsfinanzierung ankündigt, könnte der steile Abschlag und das Volumen darauf hindeuten, dass die Mittel hauptsächlich zur Stabilisierung der Bilanz und zur Unterstützung des Fortführungsstatus verwendet werden, anstatt für Expansion. Unserer Ansicht nach signalisiert dieser Schritt begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten und strukturelle Kapitaldefizite. Obwohl die Liquidität verbessert wird, bestehen weiterhin Bedenken der Investoren hinsichtlich Verwässerung und Verschuldung, was wahrscheinlich den Aktienkurs unter Druck halten wird, bis die Inanspruchnahme der Bezugsrechte durch die Investoren klar wird. Daher stufen wir die Aktien als "Under Review" (zuvor BUY) ein, bis das Ausmaß der vollständigen Verwässerung sichtbar ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag





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