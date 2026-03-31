DAX Prognose für Dienstag, 31.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.146 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der Index das Tagestief. Es ging von hier aus aufwärts. Es stellten sich zwar immer wieder kleinere Rücksetzer ein, diese wurden aber zeitnah zurückgekauft. Das Tageshoch wurde am Abend mit Ende des Xetra Handels formatiert. Die Bullen konnten gestern im Handel einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen nach. Der Index setzte bis in den späteren Handel zurück, konnte sich zum Handelsschluss hin aber wieder erholen. Der DAX ging bei 22.447 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index weiter erholen.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 - Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken.

Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 - Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken. Entscheidende Schlüsselzone bei 22.146 Punkten: Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer.

Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer. Stimmung extrem negativ: Der Fear - Greed Index signalisiert "Extreme Fear", was kurzfristig eine technische Gegenbewegung im DAX begünstigen kann.

Der DAX startete bei 22.146 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt das Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile Aufwärtsbewegung, wobei Rücksetzer konsequent gekauft wurden. Das Tageshoch wurde zum Xetra-Schluss erreicht.

Mit einem Schlusskurs von 22.447 Punkten konnte der DAX einen positiven Handelstag verbuchen. Auch im Frühhandel setzte sich die Erholung fort, was das kurzfristige Momentum weiter stärkt.

Von den Einzelwerten konnten insbesondere RWE (+4,56 - Scout24 (+4,40 - und BASF (+3,67 - überzeugen. Schwächer präsentierten sich Siemens Energy (-0,70 - Commerzbank (-0,41 - und Airbus (-0,03 %)...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.