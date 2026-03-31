Nike Aktie vor Q3-Zahlen: 5-Jahres-Tief, enttäuschende Prognosen und ein CEO im Comeback-Modus. Jetzt einsteigen?

Nike Aktie heute Abend im Fokus: Q3-Zahlen kommen nachbörslich. Was Analysten erwarten und was Anleger jetzt wissen müssen.

Die Nike Aktie steht heute Abend im Rampenlicht. Nach Börsenschluss präsentiert der Sportartikelriese seine Quartalszahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2026, und die Erwartungen sind gedämpft. Die aktuellen Aktien News rund um Nike Aktie zeigen ein Unternehmen im Umbruch: neues Management, Stellenabbau, Gegenwind aus China und ein Kurs auf dem tiefsten Stand seit Jahren.

Für Anleger stellt sich die entscheidende Frage: Sind die schlechten Nachrichten bereits eingepreist, oder droht der Nike Aktie nach den Zahlen ein weiterer Rücksetzer?

Nike Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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