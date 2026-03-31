Zurückhaltende Stimmung an den Aktienmärkten

Der europäische Aktienmarkt präsentiert sich zum Auftakt des Dienstags wenig verändert. Der DAX startet mit leichten Abschlägen in den Handel, während der EuroStoxx 50 moderat im Plus notiert. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich leicht fester. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem moderaten Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht die Veröffentlichung der vorläufigen Inflationsdaten für den Euroraum. Die Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Parallel rücken die internationalen Energiemärkte in den Fokus: Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten halten die Preise für Öl und Gas auf erhöhtem Niveau und verschärfen damit den Preisdruck für Unternehmen und Verbraucher. Diese Gemengelage sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten, insbesondere im Hinblick auf Zins- und Wachstumserwartungen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Norma Group zeigt sich zum Handelsstart deutlich schwächer. Der Verbindungstechnikspezialist hat für das laufende Jahr einen vorsichtigen Ausblick formuliert und nur begrenzte Wachstumsambitionen signalisiert. Besonders die angekündigte deutliche Kürzung der Dividende sorgt für Zurückhaltung bei Investoren. Der Markt reagiert damit auf das anspruchsvolle industrielle Umfeld und die gedämpften Erwartungen an die Margenentwicklung.

Dermapharm steht ebenfalls unter Druck. Zwar bestätigte der Pharmakonzern eine steigende operative Profitabilität, gleichzeitig fiel der Umsatz im vergangenen Jahr jedoch zurück. Für die kommenden Jahre stellt das Unternehmen wieder moderates Wachstum in Aussicht, setzt dabei klar auf Effizienz und margenstarke Produkte.

Die Südzucker Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort, da steigende Zucker- und Ethanolpreise die operativen Perspektiven spürbar verbessern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN43WN 4,84 22204,029752 Punkte 54,96 Open End DAX Bear UG2ZSB 36,39 26267,177127 Punkte 6,12 Open End X-DAX Bull UG4WQ4 29,41 19740,750202 Punkte 7,98 Open End DAX Bear UG2ZSB 35,92 26267,177127 Punkte 6,12 Open End Nasdaq-100 Bear UN4WNV 23,05 25799,738943 Punkte 8,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag ENI S.p.A. Call UN5BHE 1,55 24,00 EUR 8,65 17.06.2026 Bayer AG Call UN2AWY 1,47 55,00 EUR 5,92 16.09.2026 DAX Put UG48EJ 23,02 25000,00 Punkte -7,78 19.06.2026 Deutsche Bank AG Call UG2391 3,37 23,00 EUR 4,63 17.06.2026 DAX Put UG9Z0V 7,73 20000,00 Punkte -6,64 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG78ZA 1,04 1127,833799 EUR 5 Open End DAX Short UG7C9U 1,35 24066,498676 Punkte 15 Open End Tesla, Inc. Short UN15MN 1,35 390,808467 USD 10 Open End Tesla, Inc. Long UN5DV4 1,65 319,823173 USD 10 Open End DAX Short UN652R 4,68 23314,36264 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;

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