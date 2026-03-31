Zurückhaltende Stimmung an den Aktienmärkten

Der europäische Aktienmarkt präsentiert sich zum Auftakt des Dienstags wenig verändert. Der DAX startet mit leichten Abschlägen in den Handel, während der EuroStoxx 50 moderat im Plus notiert. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich leicht fester. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem moderaten Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht die Veröffentlichung der vorläufigen Inflationsdaten für den Euroraum. Die Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Parallel rücken die internationalen Energiemärkte in den Fokus: Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten halten die Preise für Öl und Gas auf erhöhtem Niveau und verschärfen damit den Preisdruck für Unternehmen und Verbraucher. Diese Gemengelage sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten, insbesondere im Hinblick auf Zins- und Wachstumserwartungen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Norma Group zeigt sich zum Handelsstart deutlich schwächer. Der Verbindungstechnikspezialist hat für das laufende Jahr einen vorsichtigen Ausblick formuliert und nur begrenzte Wachstumsambitionen signalisiert. Besonders die angekündigte deutliche Kürzung der Dividende sorgt für Zurückhaltung bei Investoren. Der Markt reagiert damit auf das anspruchsvolle industrielle Umfeld und die gedämpften Erwartungen an die Margenentwicklung.
Dermapharm steht ebenfalls unter Druck. Zwar bestätigte der Pharmakonzern eine steigende operative Profitabilität, gleichzeitig fiel der Umsatz im vergangenen Jahr jedoch zurück. Für die kommenden Jahre stellt das Unternehmen wieder moderates Wachstum in Aussicht, setzt dabei klar auf Effizienz und margenstarke Produkte.
Die Südzucker Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort, da steigende Zucker- und Ethanolpreise die operativen Perspektiven spürbar verbessern.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN43WN
|4,84
|22204,029752 Punkte
|54,96
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSB
|36,39
|26267,177127 Punkte
|6,12
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG4WQ4
|29,41
|19740,750202 Punkte
|7,98
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSB
|35,92
|26267,177127 Punkte
|6,12
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UN4WNV
|23,05
|25799,738943 Punkte
|8,54
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ENI S.p.A.
|Call
|UN5BHE
|1,55
|24,00 EUR
|8,65
|17.06.2026
|Bayer AG
|Call
|UN2AWY
|1,47
|55,00 EUR
|5,92
|16.09.2026
|DAX
|Put
|UG48EJ
|23,02
|25000,00 Punkte
|-7,78
|19.06.2026
|Deutsche Bank AG
|Call
|UG2391
|3,37
|23,00 EUR
|4,63
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UG9Z0V
|7,73
|20000,00 Punkte
|-6,64
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG78ZA
|1,04
|1127,833799 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UG7C9U
|1,35
|24066,498676 Punkte
|15
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN15MN
|1,35
|390,808467 USD
|10
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN5DV4
|1,65
|319,823173 USD
|10
|Open End
|DAX
|Short
|UN652R
|4,68
|23314,36264 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2026; 10:30 Uhr;
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