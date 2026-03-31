TRADINGIDEE des Tages: Öl (Brent)

Tradingidee des Tages: Ölpreis (Brent) - Daytrading Chance im Aufwärtstrend

Diese Tradingidee fokussiert sich auf den aktuellen Ölpreis (Brent) und zeigt ein potenziell attraktives Daytrading-Setup auf der Long-Seite.

?? Marktsituation - Analyse

Der Ölpreis (OIL/Brent) konnte zuletzt an einer wichtigen technischen Unterstützung bei 104,85 USD nach oben abprallen. Dieser Bereich stellt die untere Grenze der 1:1-Struktur (Overbalance) dar und wird zusätzlich durch das 38,2 %-Fibonacci-Retracement gestützt.

Ein weiterer bullischer Faktor für diese Tradingidee ist die Rückkehr des Kurses über den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt im M15-Chart, was kurzfristig eine positive Marktstruktur im Daytrading signalisiert.

Der übergeordnete Trend im Ölpreis bleibt aufwärtsgerichtet. Die jüngste Korrektur könnte somit lediglich eine gesunde Konsolidierung gewesen sein, bevor ein neuer Impuls nach oben startet.

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